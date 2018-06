ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Sondaggi, sorpasso virtuale della Lega: vola al 29,2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescita h… - GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, sorpasso virtuale della Lega: vola al 29,2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescita h… - Cascavel47 : Sondaggi, sorpasso virtuale della Lega: vola al 29,2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescit… - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, sorpasso virtuale della Lega: vola al 29,2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescita h… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il governo avvantaggia ladi Matteo Salvini: secondo l’ultimoo di Swg per La7al 29,2 per(di) i pentastellati. Diventando, di fatto, il primo partito del Paese. Con un travaso di voti che lasciaspazio a dubbi: nell’ultima settimana M5s ha perso 2,5 punti percentuali, mentre il Carroccio ne ha guadagnati 2,2. In crescita Forza Italia, che passa dall’8,6 peral 9,2, e il Partito democratico, ora più vicino al risultato delle ultime elezioni. La rincorsa di Salvini è iniziata la notte del 4 marzo scorso, con il Movimento 5 stelle (primo partito) e laa fare da traino nella coalizione di centrodestra (prima forza politica). Ora, dopo oltre tre mesi di trattative per la nascita del governo l’impresa è compiuta. Stando alo di Swg, il Carroccio è passato dal 17,4 perdei voti a più del 29, quasi un ...