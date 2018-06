Sondaggi | la Lega vola dopo Aquarius e sorpassa il M5S

ilgiornale

: 'Al padre padrone del governo, dico, da padre, che l`umanità viene prima dei sondaggi'. @maumartina - pdnetwork : 'Al padre padrone del governo, dico, da padre, che l`umanità viene prima dei sondaggi'. @maumartina - maumartina : L’umanità viene prima dei sondaggi. Dal governo solo egoismi e opacità. La mia intervista a @repubblica - fattoquotidiano : Sondaggi politici, cresce (poco) solo il M5s: +0,6% nell’ultima settimana. Stabile la Lega di Salvini -

(Di lunedì 18 giugno 2018) La notizia la dà Enrico Mentana sui suoi canali social. È una anticipazione delo che La7 manderà in onda questa sera, come di consueto, al telegiornale delle 20. Perché comunicarlo in anticipo? Semplice: perché per la prima volta ladi Salvini è data in vantaggio sul Movimento Cinque Stelle. Non solo. Perché se domani si tornasse alle elezioni, il centrodestra supererebbe senza grosse difficoltà il fatidico 40% che servirebbe per ottenere il premio di maggioranza. Forza Italia, infatti, avanza dell' 0,6% e tocca quota 9,2%. E Fratelli d'Italia si attesta a un 4,1%. A questi numeri va aggiunto il 29,2% cui sarebbe arrivata la. Totale: 45,5%. A sorprendere, ovviamente, è il sorpasso dellasul M5S. Rispetto a una settiamana fa, ilo Swg rileva chela questionee la chiusura dei porti, il Carroccio ha incamerato un +2,2%. Quasi identico il calo ...