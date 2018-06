huffingtonpost

: Merkel: sui migranti soluzione Ue in 2 settimane, o via ai respingimenti - Corriere : Merkel: sui migranti soluzione Ue in 2 settimane, o via ai respingimenti - LucaTentoni1 : Rassegna twitter serale - 18 giugno - HuffPostItalia : 'Soluzione europea al fenomeno migratorio': a Berlino Conte condivide la linea Merkel, assieme cercano di arginare… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Laaldeve essere. Al suo primo bilaterale italo-tedesco, Giuseppetrova una certa sintonia con Angela Merkel, proprio nel momento in cui la Cancelliera ne ha estremo bisogno. Non era scontato, eppure è successo: frutto di interessi in comune. Lei cerca il sostegno italiano – come farà domani nel bilaterale con Emmanuel Macron a– pernere il suo ministro degli Interni Horst Seehofer, autore di un duro piano di respingimenti dei profughi in arrivo in Germania. Lui, premier appena arrivato alla guida dell'inedito governo gialloverde, cerca dinere Matteo Salvini, che ogni giorno continua a spararla grossa – oggi anche sul "censimento dei rom" – mettendo sotto stress l'alleanza con i M5s, seppure senza segni di rottura.Merkel esi ritrovano insomma per lo meno sul metodo: non servono ...