Sicilia | da Regione 250 mln per le imprese | Pmi chiede tavolo permanente su credito

Incendi : la Regione Sicilia noleggia 6 elicotteri : Una flotta di sei elicotteri verrà schierata nei prossimi giorni dalla Regione Siciliana per la campagna antIncendio boschivo. E’ andata a buon fine, infatti, la gara europea per il noleggio dei mezzi avviata dal Comando del Corpo forestale nel mese di febbraio. A gestire il servizio un raggruppamento temporaneo di imprese formato da due aziende: la E+S Air di Salerno e la Helixcom di Caltanissetta. I mezzi (5 da impiegare fino al 15 ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Rifiuti : Fp Cgil Sicilia - da Regione solo scaricabarile : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Sulla gestione dei Rifiuti la Regione la smetta con uno scaricabarile che può avere come effetto finale quello che i costi e i sacrifici delle incapacità dimostrate nell’ultimo ventennio e delle pessime scelte in materia saranno scaricati sui cittadini, con una pilate

Sicilia : Coldiretti in piazza il 28 giugno - non è una Regione per giovani : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "La burocrazia sta uccidendo le iniziative imprenditoriali dei giovani. La lentezza con cui vengono emanati e analizzati i bandi del Programma di sviluppo rurale sono estenuanti e per questo il 28 giugno a Palermo scenderemo in piazza". Ad annunciarlo è la Coldiretti S

Sicilia : Regione avvia monitoraggio su operatori Asu : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Il Dipartimento regionale del Lavoro ha avviato un monitoraggio tra i centri per l'impiego sulle modalità di utilizzo degli operatori Asu da parte delle cooperative. L'attività, si legge in una nota dell'assessorato regionale al Lavoro, "ha l'obiettivo di definire in ma

Sicilia : scaduta convenzione Inps-Regione - a rischio stipendi Asu e Pip : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Il governo regionale trovi una soluzione immediata per scongiurare che i lavoratori Pip ed Asu rimangano già da questo mese senza stipendio a causa del mancato rinnovo della convenzione tra Regione e Inps". A chiederlo è il deputato all'Ars di Sicilia Futura Edy Tamajo

Caporalato : Flai Cgil Sicilia - Regione non effettua controlli : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Gli arresti di Ragusa per sfruttamento del lavoro bracciantile di immigrati, violenze e sfruttamento della prostituzione, confermano il dilagare del Caporalato nelle campagne Siciliane. Episodi analoghi sono di poche settimane fa, mi riferisco a quelli di Agrigento e d

La Regione Sicilia aiuta il rilancio di Trapani : Anche l'Aeroporto di Trapani beneficerà del sostegno della Regione Sicilia , il cui assessorato regionale al Turismo, attraverso un apposito decreto di ripartizione delle somme stanziate per l'anno ...

Salvini in Sicilia : parlerò coi governatori per i centri di espulsione in ogni regione : La canicola, già estiva, del primo pomeriggio Siciliano non consente di indossare giacca e cravatta. Ma, scendendo dalla blindata dentro il piazzale dell’hotspot di Pozzallo, il neo ministro dell’interno Matteo Salvini è come se avesse indossato la grisaglia ministeriale dopo aver abbandonato da qualche parte la mitica felpa. Come aveva già fatto p...

Ghiaccio alimentare : “Nessun allarme su produzione e consumo in Sicilia - unica regione in Italia ad applicare un piano ordinario di controlli” : “In relazione al comunicato stampa diffuso ieri dall’Inga (Istituto nazionale del Ghiaccio alimentare) che lanciava un vero e proprio allarme sulla “contaminazione” dell’alimento per un elevato numero di operatori in Sicilia, si precisa che non risulta allo stato attuale alcun allarme sulla produzione di Ghiaccio alimentare prodotto nell’isola che possa arrecare danno alla salute pubblica, né risultano avviati ...

Sicilia : Regione stanzia 120mln per 520 nuovi pullman : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Centoventi milioni di euro per l’acquisto di 523 nuovi pullman per le aziende Siciliane di trasporto, pubbliche e private. Lo ha deciso il governo Musumeci che ha impegnato a tal fine risorse europee, nazionali e regionali. Nel dettaglio, 52 milioni di euro provenienti

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione (2) : (AdnKronos) - Il presidente dell'Odg Sicilia Giulio Francese e il segretario regionale dell'Assostampa Roberto Ginex lanciano un appello al presidente Nello Musumeci "affinché possa al più presto convocare attorno a un tavolo Ordine e sindacato per riannodare il filo interrotto dell'ufficio stampa a

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - L’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta è stato condannato per diffamazione dal Tribunale civile di Palermo. A citarlo in giudizio erano stati i giornalisti Piero Nicastro e Gioacchino Felice, che facevano parte dell’ufficio stampa della Regione smante

Sicilia : Fp Cgil - istituire sedi virtuali della Regione (2) : (AdnKronos) - "Stiamo facendo importanti passi avanti per il rinnovo del contratto - sottolineano dal sindacato - ed è per questa ragione che siamo convinti che questo sia il momento giusto per procedere anche sul versante delle sedi virtuali". Fra i vantaggi "attese meno lunghe per i cittadini e la