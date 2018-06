Settore auto in retromarcia in Europa. Pesante CNH Industrial : Soffre la galassia Fiat, a Piazza Affari, linea con il Settore auto in Europa, il cui indice di riferimento Stoxx cede l'1,63%. Sul listino milanese, FCA contiene il calo allo 0,36% mentre le Ferrari ...

Venezia : da intesa tra Cà Foscari e Autorità Portuale nasce centro studi del Settore (3) : (AdnKronos) - “Finalmente Venezia e il Veneto avranno un filone di studi dedicato alla portualità – dichiara il Presidente AdSP Pino Musolino – per formare i professionisti della logistica e dell’economia del mare di domani. Grazie all’eccellenza del polo universitario di Ca’ Foscari e alle professi

Venezia : da intesa tra Cà Foscari e Autorità Portuale nasce centro studi del Settore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I primi risultati dell’accordo si registreranno già a partire dall’anno accademico 2018-2019 quando verranno proposti i primi percorsi formativi nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Ateneo, nonché in Master di I e II livello e in un Dottorato di Ricerc

Targa Prova : dietrofront - ma il Settore automotive è ancora in agitazione : La nuova circolare del Ministero dell’Interno fa ‘marcia indietro’ sulle sanzioni per le auto con Targa Prova Dopo l’enorme protesta avanzata sul web, rimarcata da numerose testate giornalistiche ed associazioni di categoria, il Ministero dell’Interno emana una nuova circolare in cui determina che, al momento, continua ad essere applicata la normativa come da prassi consolidata. Ovvero, niente sanzioni per chi ...

Targa prova - Settore automotive in ginocchio : è bufera : Sei un commerciante di automobili? Sei un esercente di officina di riparazione o carrozzeria? Hai una regolare p.iva? Hai un’autorizzazione di prova regolarmente rilasciata dalla Motorizzazione Civile (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)? Hai regolarmente assicurato la Targa prova? Ti hanno rilasciato l’autorizzazione sulla base di documentazione considerata corretta e sufficiente? NON BASTA!!! Da alcuni ...

Stati Uniti<br> - Trump pronto a imporre nuovi dazi sul Settore auto : Gli Stati Uniti tornano a parlare di dazi: dopo quelli su acciaio e alluminio, il governo Trump ha avviato un'indagine sulle importazioni di vetture costruite fuori dai confini statunitensi. La notizia segue di pochi giorni quella relativa alla possibile tassa sui veicoli più inquinanti, legata a doppio filo con la revisione degli standard Cafe.Questione di "sicurezza nazionale". Si fa sempre più concreta, quindi, l'attuazione di ...

Settore auto in panne in Europa - pesa inchiesta USA : Teleborsa, - Seduta debole per il Settore dei trasporti in Europa, dopo che l'amministrazione Trump ha annunciato l'avvio di un'inchiesta sulle importazioni di auto negli Stati Uniti. Iniziativa che ...

Settore auto in corsa. HSBC indica buy su FCA : Teleborsa, - Spunti in acquisto sul Settore auto di Piazza Affari , FTSE IT auto +0,66%, e in tutta Europa , DJ Stoxx auto +1,07%, . Tra i player del Settore, FCA , +1,50%, si colloca alla guida dei ...

Auto in corsa a Piazza Affari. Ben comprato anche Settore in Europa : Teleborsa, - Si muove a marce alte il comparto Automotive quotato a Piazza Affari. Il paniere italiano mostra un progresso del 2,25% sovraperformando il settore a livello europeo , DJ Stoxx Auto, che ...

Orange1 Holding - il futuro è “green” : nasce il motore HYBRID che riduce i consumi e le emissioni di CO2 per il Settore automotive : La passione è orange, il futuro è green. La scelta strategica di Orange1 Holding, gruppo internazionale leader nel settore elettromeccanico con sede principale ad Arsiè (BL), è puntare sulla progettazione, sviluppo e costruzione di macchine elettriche rotanti con l’obbiettivo di contribuire in modo significativo alla creazione di nuove tecnologie per ridurre il consumo energetico, salvaguardando le emissioni di CO2. Grazie alle grandi competenze ...