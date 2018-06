Sesso in cambio di notizie | nei guai la reporter che rifà “House of Cards”

“Sesso in cambio di uno scoop” : nei guai giornalista e senatore - che ora rischia il carcere : Da House of Cards alla realtà il passo è breve: Ali Watkins, 26enne giornalista del New York Times, ha intrattenuto per anni una relazione clandestina con un senatore di Washington per estorcergli informazioni e fare carriera. Ora lei rischia il licenziamento e lui fino a 15 anni di carcere.Continua a leggere

Carcere di Bergamo - Lara Magoni indagata/ Ultime notizie - ipotesi voto di scambio per asSessore Lombardia : Carcere di Bergamo, Lara Magoni indagata: Ultime notizie, ipotesi voto di scambio per l'assessore di Regione Lombardia, eletta con Fratelli d'Italia, ed ex campionessa di sci(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Inchiesta carceri di Bergamo : indagata per voto di scambio l'asSessora allo sport Lara Magoni : Risulta iscritta nel registro degli indagati della Procura di Bergamo. "Atto dovuto per chiarire al più presto" dice la procura

Perugia - giri in giostra in cambio di Sesso e foto hot : arrestato per molestie su ragazzine di 12 anni : Avrebbe molestato delle ragazzine tra i 12 e i 15 anni, ofrrendo loro di fare dei giri gratis in giostra in cambio di sesso. Per questo motivo, un giostraio dell'Altotevere è stato arrestato ieri sera ...

Ex Pm Roberto Staffa condannato a 11 anni/ Ultime notizie - favori in tribunale in cambio di Sesso : le accuse : favori in cambio di sesso: Roberto Staffa condannato. L'ex magistrato sconterà 11 anni ma era già in carcere dal 2013. Le accuse e il commento della difesa.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:49:00 GMT)

Favori in cambio di Sesso - condannato a 11 anni ex magistrato Roberto Staffa : Era stato arrestato il 13 gennaio del 2013 con l’accusa di “Favori in cambio di sesso”. L’ex magistrato, Roberto Staffa, è stato condannato a 11 anni dal tribunale di Perugia per concussione in relazione a presunti Favori fatti in cambio di rapporti con alcuni transessuali (la concessione di temporanei permessi di soggiorno), anche nel proprio ufficio di piazzale Clodio dove era in servizio. La sentenza è stata emessa poco dopo ...

SABRINA FERILLI - "STORIE DI GENERE"/ Otto puntate su Rai3 tra lacrime - bisogni e cambio di Sesso : SABRINA FERILLI, da giovedì 26 aprile, in seconda serata, conduce "Storie di genere": un docu reality sulle persone che hanno cambiato sesso e affrontato un lungo percorso.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:24:00 GMT)

