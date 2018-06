Serie A | tutte le date della prossima stagione | è già grande attesa

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

Serie A 2018-2019 : tutte le partite che saranno trasmesse su Sky : Quante partite di Serie A potranno vedere il prossimo anno gli abbonati Sky. E' la stessa azienda a fare chiarezza. Gli abbonati di Sky in Italia potranno godersi 16 big match su 20 e il gruppo spiega di "star lavorando per...

Pallapugno. Via alla quarta di ritorno della Serie A Trofeo Araldica e tutte le partite in programma nel fine settimana : Serie A Trofeo Araldica - quarta ritorno Torronalba Canalese-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-5 Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio 11-6 Sabato 16 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve - Inter e Napoli - super mosse di Parma - Lazio - Genoa - Toro e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi Napoli ed Inter - super mosse di Samp - Bologna e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di Napoli e Sampdoria - mosse a sorpresa di Lazio e Fiorentina : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

E3 2018 : The Elder Scrolls Blades porta la Serie su mobile ma anche su tutte le altre piattaforme : Un annuncio inaspettato ma sicuramente molto interessante quello di The Elder Scrolls Blades, gioco pensato per dispositivi mobile ma che Todd Howard e soci vogliono portare su tutte le piattaforme, compresi i visori VR.Si tratterà di un RPG in prima persona con principalmente tre modalità di gioco:Ecco il reveal del titolo, un reveal che mostra come il progetto si adatti perfettamente ai controlli touch:Read more…

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...

Diritti TV Serie A : due abbonamenti per vedere tutte le partite e immagini in chiaro solo dopo le 22.00. La Rai insorge : Serie A Risolto il contratto con Mediapro, la partita relativa ai Diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni si avvia verso un’autentica rivoluzione. L’assemblea dei presidenti delle squadre partecipanti al massimo campionato di calcio italiano ha approvato i nuovi pacchetti, che prevedono una vendita per prodotto e non per piattaforma e, soprattutto, non potranno essere acquistati da un unico operatore. Diritti TV Serie ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : mosse di Bologna e Spal - scatenata la Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino ...

Diritti tv Serie A - tifosi in rivolta : impossibile vedere tutte le partite con un solo abbonamento : Diritti tv Serie A, situazione che si sta per delineare in vista delle prossime stagioni ma che rischia seriamente di penalizzare i tifosi. Dunque, tirando un po’ le somme, esistono 3 pacchetti tutti differenti che le varie tv possono acquistare per poi rivendere, ad una condizione però: nessun operatore può acquistare tutti e tre i pacchetti. Ergo, nessuno avrà tutte le gare della Serie A. I tifosi sono già indignati. Ma non è tutto, il bando ...

