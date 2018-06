Serie A | la Lega dirama il calendario | il 19 agosto scatta il campionato

Serie B - Palermo - Zamparini infuriato 'Gara illegale a Frosinone - faremo ricorso' : Mi auguro che un ente competente o il nuovo ministro dello sport, nel quale credo moltissimo, prenda provvedimenti per aprire un'inchiesta, non va rivoluzionata solo l'Italia - conclude il patron ...

Malagò : “ora Lega Serie A ha struttura per decidere” : “L’esperienza come commissario della Lega di Serie A è conclusa, e molto positivamente”. Lo ha affermato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta svoltasi oggi a Trieste. “Dopo molti anni finalmente la Lega di Serie A è rappresentata da un presidente e da una governance in grado di prendere decisioni e questo non può che comportare dei benefici per il mondo del calcio -ha aggiunto il presidente del ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Scontro MediaPro - Lega possibili modifiche embargo gol in chiaro : Si avvicina il momento della verità nella corsa ai Diritti tv della Serie A. Gli operatori studiano le offerte da presentare entro mercoledì alle 11 e le alleanze da costruire dopo, permesse dal bando con la 'ritrasmissione', senza barriere fra piattaforme. Nessuno può comprare tutto in questa asta per prodotto, da cui la Lega spera di incassare 1,1 miliardi di euro. Sky e' pronta ad assicurarsi 2 pacchetti su 3, in teoria ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : rientrati in Italia i protagonisti della missione in Uganda promossa da Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : Da lunedì sui social il diario della spedizione e le testimonianze delle atlete di Serie A in Uganda Sono rientrati in Italia i protagonisti della missione ‘Mano nella Mano’, promossa dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e da GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), fianco a fianco per la seconda stagione in un progetto che ha portato all’SOS Children’s Village di Entebbe, in Uganda, un gruppo di atlete ...

Presidente della Lega Serie B - Balata : 'Caso Parma? Confido nella giustizia sportiva' : 'Indagine sul Parma? L'inizio della mia presidenza in effetti è stato caratterizzato da una Serie di eventi, dalla crisi federale, alla questione diritti tv, ora questa indagine...il nostro dovere è ...

Diritti tv - Lega : ok unanime a pacchetti Serie A - si vende per prodotto : L’assemblea della Lega Calcio, riunita a Milano, ha approvato all’unanimità i pacchetti sui Diritti tv della Serie A. I pacchetti definitivi saranno pubblicati entro le ore 18 sul sito della Lega, nessuna conferenza stampa da parte del presidente Gaetano Miccichè al termine dell’incontro durato meno di un’ora. Da quanto trapela si tratta di tre pacchetti principali, la modalità di vendita decisa dall’assemblea sarà ...

Diritti tv : rush finale in Lega Calcio su Serie A : Ultime ore di trattative per i Diritti tv della Serie A. Negli uffici milanesi della Lega Calcio c’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè, l’ad Marco Brunelli, l’avvocato Paolo Nicoletti e l’ad di Infront Luigi De Siervo. Quando Bogarelli ...

Serie A - La guerra fredda tra Lega e Mediapro : Mediapro è pronta a inviare un dossier al nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. I catalani vogliono illustrargli tutti gli ostacoli incontrati in merito ai diritti ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : entra nel vivo la missione in Uganda di Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : La Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM in Uganda per la missione ‘Mano nella Mano’ entra nel vivo la missione in Uganda della Lega Pallavolo Serie A Femminile e di GICAM, il Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano, fianco a fianco per la seconda stagione nel progetto ‘Mano nella mano‘. Partita sabato 2 giugno dall’Italia, la spedizione medico-sportiva ha preso contatto con l’SOS Children’s ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio vara trattative private - MediaPro rilancia : Bocciate le garanzie di MediaPro, la Lega Serie A archivia il contratto con gli spagnoli e apre una nuova fase per la vendita dei Diritti tv del campionato. Iniziano le trattative private, che nel minimo tempo (l'obiettivo è vendere il 13 giugno) devono fruttare il massimo ricavo possibile. Torna in corsa Sky, e sono un'incognita Perform, Tim e Mediaset. Il prezzo minimo è fissato a 1,1 miliardi di euro, 50 milioni in più ...

