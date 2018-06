Serie A al via 19/8 - si gioca 26 dicembre

Serie A 2018 2019 / Le date della prossima stagione : via il 19 agosto - si gioca a Santo Stefano : Serie A 2018 2019, le date della prossima stagione: via il 19 agosto, si gioca a Santo Stefano. Ultima giornata il 26 maggio, finale di Coppa Italia il 25 aprile(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:58:00 GMT)

D CLUB : premiati a Viareggio i migliori della Serie D 2017/2018 : Vivo il calcio nello stesso modo di Gattuso: con passione ed energia, sono queste due cose che muovono il mondo'. 'Ricevere un premio non è mai facile, ne sono orgoglioso - sottolinea Faggiano , che ...

Serie A - le date del campionato 2018/19 : via il 19 agosto - pausa a inizio gennaio : La Lega Serie A ha ufficializzato le date del prossimo campionato: comincerà ufficialmente il prossimo 19 agosto. L'articolo Serie A, le date del campionato 2018/19: via il 19 agosto, pausa a inizio gennaio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pallapugno. Via alla quarta di ritorno della Serie A Trofeo Araldica e tutte le partite in programma nel fine settimana : Serie A Trofeo Araldica - quarta ritorno Torronalba Canalese-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-5 Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio 11-6 Sabato 16 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: ...

Le Verità Nascoste oggi non va in onda per via dei Mondiali di Calcio : quando tornerà in tv la Serie spagnola? : Brutte notizie per i fan della serie spagnola di Canale 5: Le Verità Nascoste oggi, 15 giugno, non va in onda. I palinsesti della rete ammiraglia sono ormai in balia dei Mondiali di Calcio 2018 e di tutto quello che ci ruoterà intorno a cominciare proprio da Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Nicola Savino che questa sera andranno in onda con la prima puntata di Balalaika. Questo è il titolo dello show che accompegnerà le partite di Calcio di ...

D CLUB Serie D : il 15 giugno a Viareggio il premio ai migliori del campionato 2017/2018 : ... ex attaccante Cremonese, premio D CLUB FAIR PLAY Vincenzo MAIURI , allenatore, I vincitori del D CLUB sono stati individuati dai voti espressi online dai lettori di Corriere dello Sport e Tuttosport ...

Diritti tv Serie A - al via un'autentica rivoluzione - : Rimane, invece, invariato il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i vari Tg. La cifra che le società vorrebbero incassare da questo bando è di 1,1 miliardi di euro, 100 milioni in ...

The Generi - la nuova Serie di Maccio Capatonda al via on demand : A partire dal 7 giugno, con tutti gli otto episodi in esclusiva su Now TV e su Sky On demand, è disponibile The Generi, la nuova surreale serie comica di Maccio Capatonda. Come dice lo stesso titolo, Generi cinematografici rivisti e corretti per l’occasione, risate e cliché in abbondanza – riletti con la consueta comicità paradossale – per la nuova produzione originale Sky e Lotus Production che segna il ritorno in tv di Maccio, ...

Ginnastica artistica – Torino - al via i Campionati Italiani di Serie A e B : Le migliori squadre italiane di Ginnastica artistica sulla pedana del PalaVela di Torino per i Campionati Italiani di Serie A e B Domani, venerdì 8 giugno, al PalaVela di Torino prenderà il via la terza e ultima tappa dei Campionati Italiani di Serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. Una due giorni che vedrà salire in pedana le migliori squadre italiane: il venerdì si partirà con la Serie B alle ore 15,30 con il riscaldamento ...

La Serie A respinge le garanzie di Mediapro : via alle trattative private : La Lega Serie A archivia Mediapro e si prepara a commercializzare da subito autonomamente con trattative private i diritti tv. L'articolo La Serie A respinge le garanzie di Mediapro: via alle trattative private è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via la finale Scudetto. Milano vuole partire bene in casa - Trento sogna subito il blitz esterno : Scatta questa sera la Serie che assegna lo Scudetto 2018 di Basket. Una finale che pone di fronte l’EA7 Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trento. La squadra di Buscaglia sa come si vince contro l’Olimpia, ricordando il 2-0 nei quarti di Eurocup nel 2016 e soprattutto il perentorio 4-1 dello scorso anno in semifinale, mentre Milano ha solo un dolce ricordo nel 3-0 dei quarti di finale di due stagioni fa. Guardando solo la ...

Basket - Serie A - domani via alle finali Pianigiani : 'Occhio al blitz di Trento' : Una lunga attesa. Milano e Trento hanno chiuso le rispettive semifinali in 4 partite. L'Olimpia ha sbancato Brescia in gara-4 giovedì 30 maggio, la Dolomiti ha scucito lo scudetto a Venezia la sera ...