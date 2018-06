Serie A 2018 2019 Le date della prossima stagione | via il 19 agosto | si gioca a Santo

Serie A - ufficializzate le date per la stagione 2018/2019 : finalmente c’è anche il ‘boxing day’ : La Lega Calcio ha ufficializzato le date per la Serie A della prossima stagione, si comincia il 19 agosto e c’è anche il boxing day a Santo Stefano Sono state finalmente rese note le date della prossima stagione di Serie A, che comincerà come anticipato domenica 19 agosto. Tante le novità, a partire dal boxing day del 26 dicembre, quando si scenderà in campo per secondo turno infrasettimanale. Data di chiusura fissata per il 26 maggio, ...

D CLUB : premiati a Viareggio i migliori della Serie D 2017/2018 : Vivo il calcio nello stesso modo di Gattuso: con passione ed energia, sono queste due cose che muovono il mondo'. 'Ricevere un premio non è mai facile, ne sono orgoglioso - sottolinea Faggiano , che ...

Contatti Sky con Perform per offrire tutta la Serie A 2018-21 ai suoi abbonati : tutta la Serie A 2018-21 con Sky? Una possibilità percorribile, a patto che la pay per view di Murdoch trovi il giusto accordo con Perform (Dazn), l'altra società aggiudicataria di uno dei tre pacchetti disponibili. Sky, dall'alto dei suoi due pacchetti (non poteva accaparrarsene di più), potrà trasmettere in esclusiva 7 partite oer ciascuna giornata di campionato, per un totale di 266 incontri nell'arco di un'intera stagione (con 16 dei 20 ...

Baseball - Serie A1 2018 : Bologna e Rimini continuano a volare - dietro è lotta a tre per i play off : Dopo la parentesi europea, la Serie A1 di Baseball ha ripreso la regular season con i pronostici tutti rispettati. Le due vittorie del Bologna contro il Padova lasciano in vetta i felsinei e allontanano quasi definitivamente i veneti dai play off. Che dovrebbero essere facilmente alla portata anche del Rimini, vincente due volte in casa del Nettuno Baseball City. Quindi, per i restanti posti nelle semifinali è ancora lotta a tre con Parma, Città ...

Frosinone-Palermo - finale playoff Serie B 2017/2018 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Frosinone-Palermo, finale ritorno playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Finale playoff Serie B 2018 : in diretta su Sky Mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno alle 20.30 : Mercoledì 13 e Sabato 16 Giugno si giocheranno i 180 minuti della Finale play off di Serie B 2018 tra Palermo e Frosinone. La diretta tv sara' trasmessa su Sky Sport 1 alle ore 20.30. La gara di andata si disputera' al Renzo Barbera di Palermo, il ritorno si giochera' presso lo stadio Benito Stirpe, impianto casalingo del Frosinone. La visione su Sky Sport 1 sara' offerta ai soli abbonati alla pay tv Sky e a chi ha attivato il pacchetto Sport di ...

Baseball - Serie A1 2018 : Casanova-Lupo regalano la vittoria al Parma Clima : Gli 11 strike out di un Casanova tornato dominante, il clamoroso 4 su 4 di Desimoni e le tre valide, tra cui un triplo, di Koutsoyanopulos (.404 di media battuta) permettono al Parma Clima, in una partita equilibrata e divertente, di avere ragione del forte Nuova Città di Nettuno, concorrente diretta nella corsa dei play off. Un match che la squadra di Poma, sospinta dai suoi tifosi, dopo il primo lancio (uno strike perfetto!) del condottiero ...

Baseball - Serie A1 2018 : Unipolsai Bologna bene a Padova grazie ad un super Rivero : Riprende nel migliore dei modi il campionato della capolista Unipolsai, che si è affermata in modo autorevole per 10 a 4 sul campo del Padova. Una supremazia espressa sia nel duello venezuelano sul monte di lancio, dominato da Raul Rivero (6 riprese, 4 valide, 9 strikeout, quinto successo stagionale), sia con il “bastone”, grazie ai colpi decisivi al sesto inning di Osman Marval (doppio, fuoricampo e 3 RBI) e Filippo Agretti (doppio ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Rushton (Dazn) : «Pronti a discutere su ritrasmissione partite» : «Siamo pronti a discutere con tutti per la ritrasmissione delle partite della Serie A di calcio; contiamo di investire 50 milioni di euro per ampliare il nostro bacino d'utenza e scommettiamo così tanto sull'Italia da essere certi di rimanere qui almeno per i prossimi 25 anni». Così parlò James Rushton, amministratore delegato di Dazn, la piattaforma web di proprietà del gruppo britannico Perform che ...