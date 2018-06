“Senza mutandine” Scandalo in tv | Ilary sbugiardata così dalla sua “amica” E l’immagine

caffeinamagazine

: Ilary Blasi in onda senza mutandine, Belen Rodriguez la provoca - FOTO - - KontroKulturaa : Ilary Blasi in onda senza mutandine, Belen Rodriguez la provoca - FOTO - - flag6789 : @Carolinaeros91 @bersek121 posizione fantastica @Carolinaeros91 senza mutandine saresti stata ancora + deliziosa in… - Jazzpas : #Balalaika quindi Ilary è senza mutandine? #MondialiMediaset -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Balalaika, il programma sui Mondiali di calcio condotto daBlasi e Nicola Savino, non sta riscuotendo il successo sperato. Zero. Il pubblico sostiene che la trasmissione non abbia praticamente nulla a che vedere con il calcio e quindi non lo segue. A nulla è servita la co-conduzione di Belen. L’argentina, infatti, è stata più volte asfaltata dai telespettatori che la reputano assolutamente impreparata sul fronte calcistico. “Ma che ne sa Belen Rodriguez di calcio? Come io m’intendo di meccanica quantistica…”, ha scritto per esempio un utente. Ma l’argentina guarda avanti e non si cura di certe cose. Ma, nella puntata di domenica 17 giugno, è stato un miracolo che non sia corsa via dallo studio piangendo. Il motivo? Beh, Belen è stata presa di mira un po’ da tutti. Per esempio dal mago Forest che l’ha punzecchiata tutto il tempo. Prima le ha parlato del permesso di soggiorno ...