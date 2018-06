Secondo l' Organizzazione Mondiale della Sanità la dipendenza da videogiochi è malattia

eurogamer

(Di lunedì 18 giugno 2018) Per molti di noi si tratta semplicemente di un hobby, un modo per evadere dalla quotidianità o per passare qualche momento con i nostri amici divertendoci insieme, per altri si tratta di una vera e propria, ci fa notare Eurogamer.A decretare in via definitiva ladacomeè stata niente meno che l'OMS, definendo il disturbo come "gaming disorder".Questo disturbo è dunque stato inserito nel capitolo sulle patologie mentali dell'International classification of disease (Icd), ovvero l'elenco ufficiale delle malattie, da poco aggiornato. Il volume contiene oltre 55,000 malattie diverse, e ladaè descritta come "una serie di comportamenti persistenti o ricorrenti che prendono il sopravvento sugli altri interessivita", per citarne un tratto.Read more…