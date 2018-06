Se hai subito ghosting | probabilmente sei anche vittima del “trattamento sottomarino”

hai i capelli corti? Le acconciature da copiare subito : acconciature e capelli lunghi, un binomio da sempre imprenscindibile. Trecce sognanti, code vaporose, chignon sofisticati come quelli delle star sui red carpet o messy e informali stile Meghan Markle non esisterebbero senza il supporto di una chioma medio lunga, meglio se folta e capace di tenere la piega più a lungo possibile. Sfoglia gallery Un mix di fortuna e scelta personale, insomma, ma ora che il corto ...

Isola dei famosi - la mamma di Bianca Atzei irrompe in diretta : ”Ora basta - so cosa hai subito nella vita”. E nello studio di Mediaset cala il gelo : L’Isola dei famosi elegge i primi tre finalisti: Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei. La dodicesima puntata del reality di Canale 5, la semifinale dell’edizione 2018, dà i primi verdetti ma regala anche tanti litigi e pianti, conditi da qualche siparietto trash. La cantante ed ex fidanzata di Max Biaggi finisce ancora al centro della polemica e durante la puntata di lunedì ha sottolineato di essere stata troppo spesso ...

Isola - la mamma di Bianca irrompe in diretta : "So cosa hai subìto in ospedale - non farti sotterrare" : E' il grido di una mamma innamorata, quello che irrompe nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Nel pieno della diretta, di fronte alla figlia Bianca Atzei in difficoltà, la madre chiede un microfono e le...