Scoperti 120 finti terremotati | così hanno truffato lo Stato

(Di lunedì 18 giugno 2018) Centoventi richieste illecite per mezzo milione di euro. È il business di chi sfrutta il terremoto per far soldi scoperto dalla Guardia di Finanza a Camerino (Macerata).Le Fiamme gialleinfatti accertato che 120 abitanti della zona che avevano chiesto il contributo di autonoma sistemazione (Cas) che spetta a chi, dal 24 agosto 2016, eracostretto a cercare una sistemazione in affitto perché la propria casa era stata resa inagibile dal devastante sisma che ha sconvolto il Centro Italia.Come racconta Repubblica, già dai primi accertamenti erano emerse delle anomalie un po' in tutta la zona del cratere, meta turistica e con un'alta percentuale di seconde case usate in genere per la villeggiatura estiva o invernale. Dal confronto tra autodichiarazioni e altri documenti in mano al Fisco, è emerso persino che alcuni avevano affittato le abitazioni a studenti o lavoratori o che ...