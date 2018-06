Scooter contro auto un uomo in ospedale

Scooter contro palo - muore operaio Sevel : Chieti - Un operaio della Sevel di 59 anni, S.B. residente a Miracoli di Casalbordino, ha perso la vita nel pomeriggio mentre percorreva a bordo del suo Scooter Piaggio X9 via Pescara a Casalbordino. La sua corsa è terminata contro una palo della segnaletica; a intervenire i sanitari del 118 per prestare le prime cure al motociclista provando a rianimarlo e stabilizzarlo ma inutilmente. Sul luogo era giunta anche l'eliambulanza. Per i ...

Incidente ad Ispica - scontro auto Scooter : due feriti : Due feriti. E' il bilancio di un Incidente stradale avvenuto in via Vittorio Emanuele a Ispica. Lo scontro tra un'auto e uno scooter.

Roma - scontro tra Scooter e compattatore Ama : gravi due ragazzi - lui è un atleta 18enne : Grave incidente nella notte a Roma tra uno scooter Yamaha X enter e un compattatore dei rifiuti dell'Ama. È accaduto intorno all'1.45 in viale Somalia incrocio con via Antrodoco, al quartiere Africano.

Roma : Scooter contro mezzo AMA - gravi due ragazzi : Roma – Nella Capitale grave incidente questa notte in zona quartiere Africano. E’ accaduto in Viale Somalia all’altezza di via Antrodoco. Erano circa l’1:45 quando per cause in corso di accertamento, uno Scooter si e’ scontrato contro un compattatore dei rifiuti Ama. Ad avere la peggio i due passeggeri del motoveicolo. Si tratta di un 18enne che ora si trova in prognosi riservata al policlinico Umberto I e una ...

Si schianta con lo Scooter contro un'auto : morto Ciro - carabiniere in servizio : Tragico incidente questa mattina all' Eur, a Roma, dove un carabiniere di 46 anni, Ciro Terlizzi, ha perso la vita nello schianto con un'auto guidata da una famiglia rumena. Il sinistro è avvenuto in ...

Morto Duccio Dini - ucciso in Scooter per caso al semaforo a Firenze - Chi era - Il blitz contro il campo rom : L’hanno vegliato un giorno e una notte. Hanno sperato e pregato. E poi, quando alle 19 di ieri i medici hanno annunciato la morte di Duccio, si sono messi a piangere come bambini. Proprio loro, gli amici più cari, che con quel ragazzo avevano giocato a calcio, corso dietro alle ragazze, tifato in Curva Fiesole la Fiorentina, riso a crepapelle, sfidato il mondo. Duccio Dini, 29 anni, è Morto mentre con il suo scooter era fermo a un semaforo ...

Torino - Scooter contro un’auto : muore un ragazzo di 15 anni - grave un coetaneo : Un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente stradale a Roletto. Il giovane era in sella al suo scooter in compagnia di un amico suo coetaneo, che è rimasto ferito. Lo scooter si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro una Peugeot 208. La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri.Continua a leggere

Roma - camion contro Scooter : muore 26enne : Incidente mortale in via Nomentana, all'altezza del civico 1381, poco dopo il grande raccordo anulare a Roma. Un ragazzo in sella a uno scooter è morto nello scontro con un camioncino. La vittima ...

Auto contromano sulla Domitiana : scontro con Scooter - centauro ferito : Tragedia sfiorata sulla statale 7 Quater Domitiana, nel napoletano, dove un'Auto ha imboccato la strada contromano scontrandosi con altre due vetture e uno scooter che viaggiavano nel corretto senso ...

Tragico scontro auto-Scooter fuori dal casello : morta una donna nel Vicentino : Una donna di 59 anni, di cui al momento non sono state fornite le generalità per la necessità di avvisare i familiari, è morta oggi, attorno alle 14, in un Tragico scontro, che ha visto coinvolti un'...

Incidente a Clusane d'Iseo - scontro tra auto e Scooter : muore 22enne : Iseo, 4 giugno 2018 - Tragedia ieri poco dopo le 24 a Clusane d'Iseo , in via Risorgimento, dove si è verificato un Incidente stradale dalle conseguenze mortali. La vittima è un ragazzo di 22 anni che ...

Roma - in tre su uno Scooter si scontrano contro un'auto : muore 19enne | : L'incidente all'alba di oggi su ponte Marconi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, alla guida dello scooter c'era il giovane che ha perso la vita nell'incidente

Roma - in 3 sullo Scooter contro un'auto : morto 18enne - gravi gli altri due giovani : Schianto mortale all'alba a Roma : un ragazzo di 18 anni, Simone Martyniak, è morto e altri due giovani sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo. L'incidente è ...