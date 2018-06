Schweinsteiger umilia l’Italia | Materazzi lo distrugge sui social | “ti ricordi quando hai

sportfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il centrocampista tedesco ha preso in giro l’Italia, indicandola come favorita ai prossimi Mondiali: la risposta dinon si è fatta attendere Una dichiarazione che avrebbe potuto evitare, un’uscita davvero pessima che ha scatenato le ire del popolo italiano e di quello olandese. Bastiannon ha perso l’occasione di prendere in giro gli azzurri, indicandoli durante un’intervista come i favoriti per la vittoria del Mondiale in Russia insieme all’Olanda. Ovviamente, le due Nazionali non si sono qualificate e questo ha scatenato l’ironia del tedesco, attuale giocatore dei Chicago Fire: “il mio pronostico per i Mondiali? E’ difficile da dire, ma penso che Italia e Olanda, abbiano buone chance di vincere. Ovviamente sto scherzando”. Una battuta che non è andata giù ache, sui, ha zittito...