Scherma | Giochi del Mediterraneo 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. C’è Paolo Pizzo : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Tutti gli azzurri ...