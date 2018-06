Scherma | Europei 2018 | spada femminile | che disfatta! Azzurre tutte eliminate prima dei

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 18 giugno. Fiamingo e Rizzi agli ottavi di finale. Sciabolatori impegnati nei gironi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Scherma. Oggi andranno in scena la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia può quindi giocarsi importanti carte da medaglia. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono tra le favorite per il podio. La friulana ha brillato in Coppa del Mondo ed ha il diritto di sognare in grande; la catanese, al contrario, è reduce da un’annata deludente ma è ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 18 giugno. Italia all’assalto tra spada e sciabola - Fiamingo e Navarria ci provano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Scherma. Oggi andranno in scena la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia può quindi giocarsi importanti carte da medaglia. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono tra le favorite per il podio. La friulana ha brillato in Coppa del Mondo ed ha il diritto di sognare in grande; la catanese, al contrario, è reduce da un’annata deludente ma è ...

Scherma - Europei 2018 : il programma di lunedì 18 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Terza giornata agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Novi Sad. Finora solo il fioretto ha regalato medaglie all’Italia (2 argenti e 2 bronzi). Oggi si completeranno le gare individuali e scendono in pedana sciabolatori e spadiste. Grande attesa per i colori azzurri, perchè ci sono grandi possibilità di vedere ancora un italiano salire sul podio e magari anche sul gradino più alto. Questi gli azzurri impegnati nella prima ...

Scherma - Europei 2018 : l'Italia ritrova Arianna Errigo. Alice Volpi si conferma. La Russia - però - ha Inna Deriglazova : A Novi Sad la russa ha confermato di essere assolutamente la fiorettista più forte del mondo, centrando il sesto successo stagionale e tra un mese a Wuxi cercherà di ripetersi anche nella rassegna ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia ritrova Arianna Errigo. Alice Volpi si conferma. La Russia - però - ha Inna Deriglazova : Ad Inna Deriglazova mancava solo la vittoria agli Europei per avere in suo possesso i tre titoli più importanti: olimpico, mondiale ed europeo. A Novi Sad la russa ha confermato di essere assolutamente la fiorettista più forte del mondo, centrando il sesto successo stagionale e tra un mese a Wuxi cercherà di ripetersi anche nella rassegna iridata. Una vera e proprio dominatrice e che non conosce assolutamente il termine sconfitta. Si tratta del ...

Scherma - Europei 2018 : Yannick Borel cala il tris. Gabriele Cimini sfiora il podio : Il francese Yannick Borel si conferma campione d’Europa per il terzo anno consecutivo. Incredibile tris per il transalpino, che sale sul gradino più alto nella prova di spada maschile agli Europei di Novi Sad dopo aver sconfitto in finale l’estone Nikolai Novosjolov all’ultima stoccata per 15-14 dopo aver rimontato da 14-12. Sul podio ci salgono anche il tedesco Richard Schmidt, sconfitto in semifinale da Borel per 15-10, e ...

Scherma - Europei 2018 : Inna Deriglazova non si batte. Argento per Arianna Errigo e bronzo per Alice Volpi : Inna Deriglazova si conferma imbattibile. La campionessa olimpica e del mondo in carica si prende anche il titolo agli Europei di Novi Sad. La russa ha sconfitto in finale con il punteggio di 15-9 una ritrovata Arianna Errigo, che vede sfumare in questo modo la possibilità di conquistare il terzo titolo continentale consecutivo. Purtroppo in questo momento Deriglazova non sembra davvero conoscere il termine sconfitta, centrando la sesta vittoria ...

