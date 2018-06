Scandalo per la vignetta di Charlie Hebdo “Italie merde” | bufala o nuova provocazione?

Scandalo stadio - Di Maio non va a Porta a Porta - il Pd lo attacca. Raggi su di me accanimento perché donna : Luigi Di Maio dà forfait: stasera non sarà lui l'ospite a Porta Porta. Al suo posto la sindaca Virginia Raggi. 'Di Maio annulla l'intervista a 'Porta a Porta' fissata solo poche ore fa. Caso Lanzalone ...

Volkswagen dovrà pagare 1 miliardo di euro di multa alla Germania per lo Scandalo sulle emissioni : Volkswagen dovrà pagare 1 miliardo di euro di multa alla Germania per lo scandalo sulle emissioni. La notizia è stata data mercoledì dalla procura federale tedesca, che ha annunciato di aver multato Volkswagen per non aver adeguatamente supervisionato il lavoro The post Volkswagen dovrà pagare 1 miliardo di euro di multa alla Germania per lo scandalo sulle emissioni appeared first on Il Post.

DIESELGATE/ Il gioco dello Scandalo infinito per far fuori il motore più economico : Con il coinvolgimento di Rupert Stadler lo scandalo DIESELGATE fa un salto di qualità. Ma l'obiettivo resta mettere fuori gioco il motore oggi più economico. FRANCO OPPEDISANO(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 06:06:00 GMT)NO DIESEL A MILANO/ L'ideologia che ci lascia a piedi (senza togliere l'inquinamento), di F. OppedisanoDIESELGATE/ Gli inquisitori di Bruxelles hanno rinunciato ai roghi, di F. Oppedisano

Patrizia Mirigliani/ Dallo Scandalo Weinstein a #MeToo : "Niente bikini per Miss America? Scelta sbagliata" : La questioni bikini al concorso di Miss America ha "infuriare" l'organizzarice di Miss Italia che non pensa sia questa la cosa giusta da fare per evitare scandali e violenze(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:57:00 GMT)

Facebook - condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi/ Nuovo Scandalo per Zuckerberg : c’è anche Huawei : Facebook, condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi: ultime notizie, Nuovo scandalo per il social network di Mark Zuckerberg, spuntano Huawei, Lenovo, Oppo e TLC(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:49:00 GMT)

"Figurine gratis se mi voti alle elezioni" : Scandalo in Perù : Ci sono diversi modi per comprare i voti alle elezioni . Molti ricordano lo stratagemma usato nel secondo dopoguerra dall'armatore e presidente del Napoli Achille Lauro , che al suo futuro elettore ...

Starbucks chiude per un giorno 8mila locali per razzismo : corso per i dipendenti dopo lo Scandalo : Starbucks si ferma per razzismo. La catena di caffetterie nota in tutto il mondo ha deciso di chiudere per un giorno ottomila locali negli Stati Uniti per appoggiare una campagna contro la discriminazione razziale e consentire ai 175mila dipendenti dipendenti di partecipare ...

Morti in corsia : medici non denunciarono per evitare lo Scandalo : La Commissione Medica dell’ospedale di Saronno (Varese), chiamata a valutare la segnalazione di alcuni infermieri relativa al “protocollo” farmacologico applicato dal vice primario del pronto soccorso Leonardo Cazzaniga, rinviato a giudizio per 11 Morti sospette in corsia e tre nella famiglia dell’amante infermiera Laura Taroni (gia’ condannata in abbreviato per due casi su tre), non denuncio’ il medico per ...

Kim Kardashian Scandalo : tutta nuda su Instagram. Ecco perché lo ha fatto : Ci risiamo. Kim Kardashian ancora nuda. Accade sul suo profilo Instagram, dove la webstar da 111 milioni di followers appare in una posa molto sexy, in cui si mostra completamente senza veli, ma...

Papa : Scandaloso gestire beni della Chiesa come fossero personali : Roma, 21 mag. , askanews, Papa Francesco è netto: 'E' molto scandaloso trattare il denaro senza trasparenza o gestire i beni della Chiesa come fossero beni personali', perché non si può 'parlare di ...

Russia - Mutko paga Scandalo doping : _perde dossier dello Sport : Roma, 18 mag. , askanews, Vitaly Mutko, al centro delle accuse di doping istituzionale contro la Russia, è stato rimosso da ogni incarico nel settore dello Sport nel nuovo governo annunciato oggi dal primo ministro Dmitry Medvedev. A Mutko è stato riservato un ruolo da vice primo ministro incaricato dell'Edilizia. Mutko, 59 anni, è stato …

Usa - Scandalo a Ncis : Abby lascia show per 'molteplici aggressioni fisiche' : 'Me ne sono andata. Numerose aggressioni fisiche'. Abby Sciuto al secolo Pauley Perrette ha rotto il silenzio dopo l'addio a Ncis. Perrette, il cui personaggio di insolito scienziato forense è uno dei ...