Sara Affi Fella in crisi con Luigi Mastroianni? La rivelazione

lanostratv

: Sara Affi Fella e Francesco Monte insieme ad Ibiza” Mentre continuano i rumors sulla storia tra l’ex tronista e Lui… - Albarotto : Sara Affi Fella e Francesco Monte insieme ad Ibiza” Mentre continuano i rumors sulla storia tra l’ex tronista e Lui… - Rebecca38538392 : Uomini e Donne, Sara Affi Fella furiosa sui social: il messaggio: - daringtodo : Sara, stanca delle critiche, sbotta sui social #uominiedonne #tronoclassico #saraaffifella #luigimastroianni -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Uomini e Donne:in? La verità Circa un mese fa la ex tronista di Uomini e Donneha scelto, il quale ha detto sì. Tuttavia da quel momento i due non hanno pubblicato molte foto insieme sui social, facendo impensierire i loro tantissimi fan. Difatti sono stati tanti i supporter a credere che i piccioncini sarebbero potuti essere già in. Unaperò smentita dalla diretta interessata poco fa su instagram. Difatti la giovane partenopea, dopo decine e decine di domande a tal proposito, ha deciso finalmente di rompere il silenzio, asserendo senza tanti mezzi termini: “L’amore non si dimostra sui social ma dai sorrisi di una donna…” In praticaha asserito che l’amore non si dimostri certo stando sui social a pubblicare foto e foto insieme al suo compagno. Infatti proprio chi ...