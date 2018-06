Samsung Messaggi ora permette di personalizzare le suonerie download

Samsung ripristina la feature delle suonerie personalizzate per i messaggi di testo : Il team di Samsung ha deciso di ripristinare la funzione di suoneria personalizzata dei messaggi di testo rimossa con l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo L'articolo Samsung ripristina la feature delle suonerie personalizzate per i messaggi di testo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy con Oreo senza suonerie personalizzate per i messaggi? Il ritorno della funzione : Una buona notizia per tutti i possessori di un Samsung Galaxy con Oreo a bordo, in particolare dunque i Galaxy S9, S8 e da circa una settimana anche S7. Finalmente la funzione suonerie personalizzate per i messaggi di testo giunti attraverso l'applicazione di sistema starebbe per ritornare sui telefoni con Android 8.0, dopo il pressing degli utenti ben scontenti di dover rinunciare all'utile plus a seguito del major update. Sulla questione c'è ...

Provare in anteprima Android Messaggi 3.3 su Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Una delle applicazioni più popolari tra gli utenti Android, in particolare chi dispone di uno smartphone Samsung, Huawei, ASUS ed Honor, è indubbiamente Android Messaggi. In questi giorni stiamo avendo le prime tracce dell'aggiornamento 3.3, con cui possiamo toccare con mano tantissime novità dal punto di vista grafico, e si spera anche sotto altri punti di vista. Mi riferisco alla questione software, se si pensa a quanti problemi siano stati ...

Verso Messaggi Android 3.2 : tre novità per Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Ci sono alcune novità estremamente interessanti che oggi 8 maggio dobbiamo assolutamente prendere in considerazione per quanto riguarda Messaggi Android. AttraVerso le anticipazioni trapelate con il teardown dell'APK, infatti, è possibile risalire ad alcune caratteristiche riguardanti l'aggiornamento dell'app alla versione 3.2, a testimonianza del fatto che Google sta facendo tutto il possibile per continuare a rendere attraente il servizio ...