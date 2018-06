Samsung Galaxy J6 disponibile su ePrice nelle tre colorazioni a partire da 219 euro

Samsung potrebbe lanciare Galaxy S9+ Lite : il TENAA lo avrebbe anticipato (foto) : Contrassegnato dalla sigla SM-G8855, ha caratteristiche molto simili al precedente e viene naturale pensare che possa trattarsi del Samsung Galaxy S9+ Lite L'articolo Samsung potrebbe lanciare Galaxy S9+ Lite: il TENAA lo avrebbe anticipato (foto) proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 18 giugno : Honor 10 - Nokia 7 Plus - Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A8 (2018) : Gli Smartphone in offerta per oggi 18 giugno sono: LG V30, Honor 10, Nokia 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A8 (2018). Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Che cosa acquisterete?

Consumi anomali per la batteria del Samsung Galaxy S7 con standby cella - alcuni consigli : Ci sono alcune considerazioni da fare a proposito del Samsung Galaxy S7, ad oltre una settimana dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. I primi modelli a ricevere il firmware qui in Italia sono stati quelli no brand, oltre ovviamente ai dispositivi marchiati TIM e Vodafone. Pochi giorni fa abbiamo condiviso per voi un punto della situazione a proposito della durata della batteria, uno degli elementi più delicati ...

Samsung Galaxy S8 - A6 Plus e J7 Pro ricevono le patch di giugno 2018 : Samsung Galaxy S8, S8 Plus, A6 Plus e J7 Pro iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di giugno 2018: per quanto riguarda l'Italia dovremo attendere ancora qualche giorno.

A rilento l’aggiornamento Samsung Galaxy S8 : primo rilascio di giugno al via : Che fine ha fatto l'aggiornamento Samsung Galaxy S8 di giugno? Ci riferiamo alla patch di sicurezza del corrente mese che, di fatto, fino ad oggi 18 giugno, non ha fatto capolino sui dispositivi italiani, né quelli serigrafati, né quelli no brand. Un passo in avanti tuttavia è stato compiuto in queste ore, almeno oltreoceano. Come ci comunica SamMobile, ecco che l'aggiornamento Samsung Galaxy S8 è appena partito negli Stati Uniti. La ...

Slancio importante col Samsung Galaxy Note 9 dall’azienda : bene RAM e storage : Si torna alla carica con le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy Note 9, qualcuna che potrebbe riguardarci direttamente e qualcun'altra invece riservata ad alcuni territori. Le ultime notizie riguardano le memorie, ovvero lo storage interno e la RAM. Nel primo caso, sembrerebbe che il dispositivo possa estendere il proprio taglio fino ad un massimo di 512GB, con RAM di 8GB. Purtroppo, però, la questione appena illustrata pare interessare il ...

Samsung Galaxy S9 risolvere i problemi più comuni : risolvere gli errori più comuni che si presentano sul Samsung Galaxy S9. Come si ripristina il telefono Android Samsung Galaxy S9 dopo un errore

Ecco come non sarà il Samsung Galaxy X : gli utenti possono esultare : Il Samsung Galaxy X verrà probabilmente presentato al MWC 2019 di Barcellona, anche se ancora sono poche le cose che sappiamo in relazione al design che adotterà. Alcune fonti hanno parlato di un dispositivo con una diagonale massima di 7.3 pollici, da aperto, che riepigato arriverebbe a misurare appena 4.5 pollici, oltre che di un prezzo che potrebbe addirittura sforare il tetto di 1600 euro, al cambio attuale dal dollaro (si parlava di 1850 ...

Samsung Galaxy Note 9 con 512 GB di memoria interna in alcuni mercati : Sulla scia di rumor precedenti, secondo i quali Samsung avrebbe in programma di lanciare il suo nuovo ed attesissimo Galaxy Note 9 anche nella variante con ben 512 GB di memoria interna, emerge ora un'informazione ulteriore, secondo la quale il taglio in questione sarà riservato esclusivamente a pochi mercati.

Rinfrescate il vostro Samsung Galaxy con la nuova Good Lock 2018 : Ecco come installare la nuova app Good Lock 2018 e dare una rinfrescata al look della Samsung Experience del vostro smartphone Samsung Galaxy aggiornato almeno ad Android 8.0 Oreo.

Unieuro regala Samsung Galaxy Tab S2 con l'acquisto di Galaxy S9 e S9 Plus : Unieuro lancia una nuova promozione regalando un Samsung Galaxy Tab S2 Wi-Fi+LTE da 9,7 pollici a coloro che acquisteranno un Samsung Galaxy S9 o S9 Plus fino al 20 giugno.

Il Samsung Galaxy S9 Plus Sunrise Gold Edition lanciato in India : Nelle scorse ore dall'India è arrivato l'annuncio del Samsung Galaxy S9 Plus in versione Sunrise Gold Edition. Scopriamo insieme cosa lo caratterizzerà

Samsung Galaxy Tab S4 : solo in due colori e disponibile ad Agosto? : Dopo gli ultimi rumors relativi a scanner dell'iride e "Book Cover Keyboard", torniamo a parlare di Samsung Galaxy Tab S4. Questa volta, le novità relative […]

Straordinaria opportunità con il Samsung Galaxy S9 : mai visto a prezzo così basso a giugno : Grossissima occasione quella trapelata in queste ore per coloro che stanno seriamente valutando la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S9. Nonostante siano trascorsi pochi mesi dalla sua commercializzazione in Italia e nel resto d'Europa, infatti, oggi 15 giugno il pubblico può sfruttare una promozione con cui se lo potrà assicurare a condizioni estremamente favorevoli, almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere su ...