Sampdoria | super mossa | in arrivo Sabatini I DETTAGLI

(Di lunedì 18 giugno 2018) Importantedellanelle ultime, non solo il calciomercato nelle intenzione della dirigenza blucerchiata. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ molto vicino l’di Waltercome responsabile dell’area tecnica del club. La firma è prevista nella giornata di oggi, l’ex Roma lavorerà al fianco Romei e Osti per costruire una grande squadra. Molto soddisfatto anche anche l’allenatore Giampaolo,rappresenta una sicurezza per il club blucerchiato che adesso pensa alla prossima stagione con grande entusiasmo, in attesa dei colpi sul mercato.riparte dalla Samp, con l’obiettivo di essere grande protagonista. L'articolo: inCalcioWeb.