Sampdoria | Sabatini responsabile dell’area tecnica

Sampdoria - Sabatini ufficiale : responsabile area tecnica/ Ultime notizie : ex Roma e Inter sostituisce Pradè : Walter Sabatini è stato annunciato dalla Sampdoria come responsabile dell'area tecnica: affiancherà Carlo Osti. Il dirigente torna in sella dopo le dimissioni di marzo dal gruppo Suning(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:54:00 GMT)

