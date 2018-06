Salvini | Nuovo censimento rom | quelli italiani purtroppo dobbiamo tenerli

Corona - bordata al nuovo Governo : "Salvini e Di Maio il nulla assoluto - Conte falso" : "Questo Governo non mi piace assolutamente e non è un Governo di destra. Governano due uomini di due partiti completamente opposti che si sono uniti per soddisfare le proprie velleità personali...

Nuovo stadio Roma - arrestato Lanzalone per corruzione/ Raggi valuta stop : Salvini - “Parnasi persona perbene” : Nuovo stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura Romana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Aquarius - Salvini : 'Alzare la voce paga. Vediamo un nuovo inizio' - : Il ministro dell'Interno grida "vittoria" sul caso della nave che non è stata autorizzata ad attraccare nei porti italiani e che la Spagna si è offerta di accogliere. "Aperto fronte di discussione per ...

Salvini chiude i porti : «Aquarius attracchi a Malta». Oggi nuovo caso - stop a Sea Watch 3 : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo. La replica: non siamo competenti sul caso. Sulla vicenda interviene anche il premier Conte: «Si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza. Inviamo comunque motovedette con medici»...

Salvini attacca di nuovo le ong. Fico : lo Stato sia vicino a chi fa solidarietà e a chi soffre : Prime crepe sui migranti fra M5S e Lega. Mentre il leader leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini chiede aiuto alla Nato per difendere l'italia da migranti e terroristi e attacca di nuovo le ...

Flat tax - Salvini : 'Chi fattura di più - risparmia di più'. A chi conviene il nuovo sistema : Ormai basta nominarla per scatenare le polemiche. Uno dei provvedimenti economici più attesi del governo Conte, la riforma fiscale o Flat tax che dir si voglia, rimane ancora vaga nei suoi contorni e ...

Migranti - missionarie a Salvini : “Essere schiave non è pacchia”. E le suore inviano grembiuli africani al nuovo governo : Le prime esternazioni del leader della Lega Matteo Salvini in veste di ministro dell’Interno non hanno solo rischiato di aprire un caso diplomatico con la Tunisia, ma stanno provocando anche le reazioni del mondo cattolico: “Signor Matteo Salvini, le storie delle giovani africane vittime della tratta sessuale non possono certo essere descritte con il termine ‘pacchia’ da lui utilizzato‘”, scrivono in una ...

Sui migranti è scontro con la Tunisia. Salvini : 'No al nuovo trattato di Dublino - con Orban cambieremo l'Ue' : Profondo stupore del governo di Tunisi per le parole pronunciate da Salvini che aveva detto che il paese esporta spesso galeotti. 'Pronto a un incontro' la replica del ministro dell'Interno -

La rabbia di Tunisi per le accuse di Salvini e il nuovo premier della Giordania. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Il re di Giordania ha nominato un nuovo premier. Omar al Razzaz, ex ministro dell'Istruzione, ha ricevuto da Abdallah II l'incarico di formare un nuovo governo dopo che il suo predecessore ...

Migranti - Salvini va di nuovo all’attacco : Le parole del ministro dell’Interno in un tweet, mentre su Minniti, suo predecessore, ha detto che «ha lavorato discretamente» |