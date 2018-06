Salvini | nessuna intenzione di schedare i rom Tutelare i bimbi

Salvini annuncia il censimento rom - poi precisa : 'Nessuna schedatura' : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Una misura contro cui si scaglia il Pd definendola 'agghiacciante' mentre l'associazione 21 luglio contro le ...

Salvini : nessuna schedatura per i rom. Tutelare bambini : Roma, 18 giu. , askanews, Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno, nostro obiettivo è una ricognizione della situazione dei campi rom. Intendiamo Tutelare prima di ...

Tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse<br>Eliseo : "Nessuna richiesta ufficiale" : 17.15 - La richiesta di scuse avanzata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini non era da ritenersi ufficiale. È quello che sostiene l'Eliseo, che oggi pomeriggio ha diffuso una breve nota per spiegare - e alimentare ancora di più la Tensione - che "la Francia non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di scuse da parte dell’Italia".Di fronte a una dichiarazione ufficiale come questa, aspettiamoci a breve una risposta feroce da Salvini o da ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi» L’Eliseo : nessuna richiesta dall’Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Governo - Salvini : Nessuna bacchetta magica. Sulla sicurezza - ci sarà da cambiare : Teleborsa, - Ha preso il via il Primo Consiglio dei Ministri del Governo Conte . In assenza del Presiedente del Consiglio la seduta è presieduta dal vicepremier Matteo Salvini che, arrivando a Palazzo ...

Salvini in Europa a mani vuote : nessuna proposta italiana per riformare Dublino al vertice Ue di fine giugno : Un gran parlare sull'immigrazione, ma al Consiglio europeo di fine giugno l'Italia si presenterà a mani vuote. Il nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini non pianifica di presentare un'altra proposta di riforma del regolamento di Dublino, dopo la bocciatura di quella approdata ieri al vertice europeo di Lussemburgo. Dopo aver invocato, da tempo, la revisione di un regolamento ritenuto penalizzante per l'Italia da tutte le forze ...

Governo - Salvini : “Conte? Nessuna marcia indietro - avanti con lui. Savona? A me piace - garanzia per 60 milioni di italiani” : “Conte? Abbiamo accolto l’indicazione degli amici dei 5 Stelle e su questo continuiamo a lavorare”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice con Luigi Di Maio, sul nome del professore Giuseppe Conte quale figura da indicare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Di Maio non mi ha detto che da parte loro ci sono ripensamenti sul nome del premier “, aggiunge il leader del Carroccio. Conte premier è ...

Fico al Quirinale : nessuna dichiarazioneSalvini : "All'estero stiano sereni" : Il presidente della Camera non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai cronisti che lo attendevano nel Salone alla Vetrata

Salvini-Di Maio - domani vertice a Milano. «Convergenza sul programma. Nessuna forzatura sul deficit» : Passi avanti per la nascita del governo M5S-Lega. Dopo l'intesa sul programma, dai migranti alla flat tax alla Fornero, resta da definire il nodo premiership. Lega e M5S frenano sull'ipotesi...

Pd - Martina : nessuna lezione da Salvini : 12.04 "Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da Salvini non ne prendiamo perché per altri due mesi ha raccontato agli italiani solo bufale". Così il reggente del Pd, Martina. Prosegue il dibattito interno al Pd.Per il deputato Anzaldo, il dialogo con il M5s è finito:"Di Maio sta continuando a trattare con Salvini". Impossibile un governo ...