Salvini | faremo un censimento sui rom | quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere 

Salvini : "Faremo censimento romGli irregolari saranno espulsi""Ma gli italiani purtroppo restano" : "Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perche' dopo Maroni non si e' fatto piu' nulla, ed e' il caos". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando a Telelombardia l'arresto di due rom per furto in stazione Centrale a Milano Segui su affaritaliani.it

Salvini A NON È L'ARENA : 'A RENZI NON RISPONDO E IL PROGRAMMA LO FAREMO COME PROMESSO' : Matteo SALVINI, pochi minuti fa, viene intervistato su La7, da Giletti, a 360 gradi su moltissimi argomenti. Ma prima di ogni altro argomento, relativo all'economia o alle migrazioni africane, viene incalzato sulle dichiarazioni odierne di RENZI: GILETTI: 'SALVINI, RENZI dice che Lei è un bullo coi 629 poveri deboli indifesi lasciati per una settimana in ...

Salvini blocca il riso asiatico : "Non faremo più gli zerbini" : Non solo immigrazione: adesso Matteo Salvini dice basta anche al cibo 'italiano' importato dall'estero, come riso e formaggi. 'La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini', ha detto il ministro ...

Rai - Salvini : “Alcuni tg sembrano degli anni ‘20-‘30. I partiti non saranno fuori da nomine - ma faremo scelte intelligenti” : “Leggo poco i giornali e guardo poco la tv, perché è impressionante il fatto che abbiamo contro sostanzialmente quasi tutti i giornali, tv, radio, ancor prima di partire. Penso che sia un unicum a livello mondiale per cui tutti dicono che questo governo non s’ha da fare”. È l’accusa pronunciata a Otto e Mezzo (La7) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’indirizzo dei media. Il capo della Lega, rispondendo a una domanda della conduttrice ...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha il chiodo fisso dell'immigrazione e in questi ultimi giorni non parla d'altro. Se fino a ieri, però, si era limitato a parlare per concetti, senza proporre soluzioni un minimo concrete per realizzare questo obiettivo fortemente criticato dall'opposizione e da una parte della popolazione, oggi è arrivata una proposta concreta che sto suscitando parecchi dubbi.Salvini, rispondendo ai giornalisti in ...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Salvini : "L'Iva non aumenterà. Rom? Non faremo leggi speciali" : "I clandestini devono capire che la pacchia in Italia è strafinita". Matteo Salvini ribadisce il pensiero espresso giorni fa e anzi rincara la dose. Il ministro dell'Interno ha dichiarato: "Navi di presunte organizzazioni di volontariato, ancora in queste ore, fanno affari grazie al traffico di esseri umani. Chiederò incontri ai tunisini e ai libici per evitare che qualcuno aiuti gli scafisti". Riguardo al regolamento di Dublino, ha sostenuto: ...

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - “rispetto per Conte”/ Pd a Salvini : “basta polemiche - non faremo sconti” : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:50:00 GMT)