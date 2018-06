Salvini | «Faremo censimento dei rom | quelli italiani purtroppo li terremo» Gentiloni

Salvini : «Faremo censimento dei rom». Gentiloni : «Domani pistole per tutti?» : Il ministro dell’Interno ha chiesto un dossier sui nomadi, gli irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati. «I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa». Interventi nelle case popolari occupate di San Siro, via Gola, e Chiesa Rossa

Salvini : "Faremo un'anagrafe per i rom"<br>Insorgono le associazioni nomadi e il PD : 17.00 - Le parole di Matteo Salvini, come era ovvio e come lo stesso ministro dell'Interno sapeva benissimo prima di pronunciarle, stanno suscitando polemiche da ogni parte, a cominciare dalle associazioni che si occupano della tutela dei diritti di comunità come rom e sinti, come l'Associazione 21 luglio. Il suo presidente, Carlo Stasolla, ha ricordato a Salvini che la sua proposta è vietata dalla legge:Il ministro dell'Interno sembra non ...