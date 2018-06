Salvini | «Censimento sui rom»

Salvini shock : "Sui rom censimento - quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere" : Il ministro dell'Interno: "Occorre una ricognizione per vedere chi, come e quanti sono. Facciamo un'anagrafe, una fotografia della situazione. Protesta dell'associazione nomadi: "Sarebbe un censimento etnico".

Salvini : «Faremo censimento dei rom - quelli italiani purtroppo li terremo» Gentiloni : Ora pistole per tutti : Il ministro dell’Interno ha chiesto un dossier sui nomadi, gli irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati. «I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa». Interventi nelle case popolari occupate di San Siro, via Gola, e Chiesa Rossa

Censimento Rom - polemica contro Matteo Salvini. Gentiloni : “Ieri i rifugiati - domani le pistole per tutti” : Il Censimento delle popolazioni rom proposto questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ha creato un'accesissima polemica e numerosi esponenti parlamentari in queste ore stanno duramente contestando il capo del Viminale: "Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo", ha commentato l'ex premier Paolo Gentiloni.Continua a leggere

Censimento rom - Casamonica a Salvini : 'Noi siamo italiani - lui può dire quello che vuole' : Salvini annuncia un Censimento dei rom e i Casamonica rispondono. 'Salvini può dire quello che vuole, ma noi Casamonica siamo italiani da 7 generazioni. Con due parole non può cambiare la vita delle ...

Pd attacca Salvini : il censimento dei Rom è volgare e demagogico : Roma, 18 giu. , askanews, 'Si può lavorare per la sicurezza e il rispetto delle regole senza diventare razzisti. Spero Salvini lo capisca. Il censimento annunciato dei Rom è volgare e demagogico, e ...

Camusso : orrore e schifo per proposta Salvini Censimento rom : Camusso: barbarie sempre iniziate in questa maniera Roma – Di seguito il tweet della leader Cgil, Susanna Camusso. “Salvini: ‘faremo censimento o anagrafe dei rom’ è ‘peccato per i rom italiani che te li devi tenere in Italia…’. E poi…?. Proporranno un segno per riconoscerli? La barbarie è sempre iniziata con un ‘censimento’, magari per la loro sicurezza. Che orrore e che ...

