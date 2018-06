Salvini | “Avrò l’onore di incontrare Papa Francesco” Ma il Vaticano smentisce

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) Matteosi lascia sfuggire la notizia di un faccia a faccia in settimana conFrancesco, ma dalsmentiscono qualunque contatto. Con tre parole, nette: “Non c’è niente”. In agenda non compaiono appuntamenti, né a porte chiuse né a margine dell’udienza generale. “Probabilmente questa settimana avròdiFrancesco e questo mi riempie di gioia”, l’annuncio del ministro dell’Interno, dimenticando che solo due anni fa indossava una t-shirt che recitava ‘Il mioè Benedetto’ per contestare il dialogo interreligioso portato avanti da Bergoglio, colpevole, a suo dire, di “aprire le porte agli imam”. A smentire la notizia è stato il portavoce della Santa Sede, Greg Burke, contattato da LaPresse, con quel secco: “Non c’è niente”.– va chiarito ...