Salute | l’OMS classifica come malattia la dipendenza da videogame

Salute : l’OMS lancia il piano per ridurre del 15% la sedentarietà entro il 2030 : E’ ormai ben noto che l’attività fisica regolare è fondamentale per prevenire e curare le malattie non trasmissibili come problemi cardiaci, ictus, diabete, e anche cancro al seno e al colon: tali patologie sono responsabili del 71% di tutti i decessi a livello globale, compresi 15 milioni di morti l’anno tra i 30 e i 70 anni. Per tale motivo l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un piano d’azione ...

Salute - 500mila morti nel mondo da grassi trans : piano dell’Oms per eliminarli : L’Organizzazione mondiale della sanità dichiara guerra ai grassi trans. E lo fa diffondendo ‘Replace’, una guida per l’eliminazione a livello globale – passo dopo passo – dei grassi trans prodotti a livello industriale negli alimenti. Obiettivo, proteggere la Salute e salvare vite umane: l’Oms stima che ogni anno il consumo di questi grassi insaturi causi oltre 500 mila morti nel mondo per malattie ...

Salute : dall’oms la più grande campagna di vaccinazione anti colera : Per rispondere ai diversi focolai in corso in Africa, con decine di migliaia di morti ogni anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms) ha iniziato la piu’ grande campagna vaccinale mai fatta prima contro questa malattia, che raggiungera’ piu’ di due milioni di persone nel continente. Lo ha annunciato la stessa organizzazione in un comunicato. La campagna, finanziata dal Gavi, l’alleanza mondiale per i ...