Finalmente stanno per tornare i Saldi estivi : Un appuntamento sempre molto atteso dagli amanti dello shopping è l'arrivo dei saldi estivi, soprattutto in vista delle vacanze, quando diventa d'obbligo sfoggiare i nuovi capi acquistati, meglio ...

Saldi estivi 2018 - tutte le date regione per regione : il calendario completo : Saldi 2018, in primavera il desiderio di rinnovare il proprio abbigliamento riemerge dal letargo invernale insieme alla voglia di modernizzare il proprio armadio. Via i maglioni, i cappotti, i soprabiti pesanti: le camicie di cotone, le...

Saldi estivi in Sicilia - firmato il decreto : dall' 1 luglio al 15 settembre : I Saldi estivi in Sicilia si svolgeranno dal 1 luglio al 15 settembre. Lo prevede il decreto dell'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, firmato questa mattina. La decisione dell'...

Trapela in rete la data d'apertura dei Saldi estivi di Steam : La data di apertura dei saldi estivi di Steam potrebbe essere stata rivelata anzi tempo dal noto sito web Steam database, che su Twitter ha affermato che la prossima finestra di saldi sulla piattaforma potrebbe cominciare tra poco più di una settimana, il 21 giugno 2018.L'informazione, riportata da VG24/7, non è stata confermata al momento da Valve né tanto meno smentita, ma dev'essere presa con le dovute precauzioni trattandosi infatti di poco ...

GOG : arrivano i Saldi estivi : Il portale web GOG si prepara si mesi più caldi dell'anno lanciando i suoi saldi estivi, e per festeggiare l'arrivo delle vacanze ad attenderci tra numerosi sconti vi è anche un gioco in regalo, riporta Eurogamer.Il gioco in questione è Xenonauts, mentre i giochi in sconto saranno quasi 1500 titoli con sconti fino al 90%. Xenounauts invece sarà in regalo per 48 ore, dunque fino alle 15:00 di mercoledì 6 giugno.Inoltre spendendo almeno 5 dollari ...

Saldi estivi 2018 - tutte le date regione per regione : il calendario completo : Saldi 2018, in primavera il desiderio di rinnovare il proprio abbigliamento riemerge dal letargo invernale insieme alla voglia di modernizzare il proprio armadio. Via i maglioni, i cappotti, i soprabiti pesanti: le camicie di cotone, le...