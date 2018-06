Russia-Egitto | le probabili formazioni

Mondiali 2018 - Russia-Egitto : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Martedì 19 giugno al Saint Petersburg Stadium (calcio d’inizio ore 20.00) tornano in campo i padroni di casa della Russia. Una sfida decisiva per il paese ospitante, che affronta l’Egitto in quello che è un vero e proprio scontro diretto per gli ottavi di finale. Dopo il 5-0 all’esordio contro l’Arabia Saudita i russi possono anche permettersi di pareggiare, mentre gli egiziani sono obbligati a vincere dopo il ko ...

Egitto - Salah in campo martedì in campo contro la Russia : Un altro ko segnerebbe la fine dell'avventura nel terzo Mondiale, ma anche un pareggio potrebbe essere valutato negativamente nell'economia della classifica di un girone che sembra segnato solo per l'...

Mondiali : guai per Russia - Alan Dzagoev salterà l’Egitto per infortunio : Mondiali 2018- Il centrocampista offensivo della Russia, Alan Dzagoev, non sarà in campo nella seconda uscita dei padroni di casa al Mondiale contro l’Egitto in programma martedì prossimo. Il giocatore del Cska Mosca, protagonista nel 5-0 russo all’esordio contro l’Arabia Saudita, era stato costretto a uscire dal campo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Al momento la Russia guida il girone A assieme all’Uruguay con 3 punti, dopo ...

Russia 2018 - le palle di Putin / La sconfitta dell’Egitto è uno smacco per il dittatorello ceceno : I russi hanno tifato per l’Iran e la squadra degli ayatollah ha vinto sorprendentemente con il più accreditato Marocco. Mosca e Teheran sono alleati. L’Arabia saudita viene massacrata dalla Russia e Vladimir Putin gioisce: i sauditi sono nemici di Teheran, nella sporca guerra dello Yemen e, in generale, nel delicato scacchiere geopolitico del Golfo Persico. L’Egitto è stato sconfitto in extremis dall’Uruguay, uno smacco per i “faraoni” che non ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay-Egitto : Tabarez 'dimentica' la malattia ed esulta senza stampelle : Rappresenta il più grande segno di continuità in questo Mondiale. È il trait d'union tra il calcio di una volta e quello di oggi, la sintesi perfetta tra la garra sudamericana e la visione tecnico-...

Russia 2018 - Uruguay batte Egitto al noventesimo minuto : Era la sfida tra una delle nazionali storiche del calcio sudamericano, l' Uruguay, e la squadra forse più forte del calcio africano degli ultimi anni, l 'Egitto . E, nonostante la nazionale ...

Mondiali Russia 2018 - l’Uruguay delude ma vince : Egitto “matado” al 90' minuto : L’Uruguay ha esordito oggi ai Mondiali di Russia 2018 con una prestazione non certo all’altezza delle attese, una discreta delusione contro l’Egitto, nonostante la vittoria Mondiali Russia 2018, day 2. Nel primo pomeriggio è scesa in campo una delle squadre più attese della competizione, vale a dire l’Uruguay del duo d’attacco Cavani-Suarez. La squadra dell’esperto Tabarez, se l’è vista contro ...

Russia 2018 - le formazioni : Egitto-Uruguay - Marocco-Iran e Spagna-Portogallo : Russia 2018- Secondo giorno di Russia 2018 e spazio già ad un grande big match. Spagna e Portogallo scenderanno in campo alle ore 20:00 nell’ultima sfida di giornata. Spagnoli nettamente favoriti, ma occhio al terremoto interno che potrebbe aver generato alcuni problemi. Il Portogallo si aggrapperà ancora una volta a CR7. Alle 14:00 in campo […] L'articolo Russia 2018, le formazioni: Egitto-Uruguay, Marocco-Iran e Spagna-Portogallo ...

Il calar di braghe sovranista con Russia - Egitto e Kim : Un discorso dello storico americano Robert Kagan annuncia “il ritorno della giungla”, titolo di un saggio che uscirà dopo l’estate, e racconta un mondo dove l’America ha scelto di ritirarsi e dove molte entità pericolose, ormai lasciate senza controllo, tentano di peggiorare la situazione. Se il mon

Mondiali Russia 2018 - il consenso di Al Sisi in Egitto passa anche dalla nazionale di Salah (e dalla scomparsa del tifo organizzato) : La voce quasi rotta dal pianto di Mohammed Abou-Treika chiedeva aiuto. Era il primo febbraio 2012. Al telefono l’allora star del calcio mondiale chiamava i soccorsi. Un tifoso gli era appena morto davanti: i calciatori dell’Al-Ahly, la squadra in cui militava, erano rinchiusi negli spogliatoi dello stadio di Port Said. Subito dopo la partita erano scoppiati degli scontri. Le luci si erano spente, la barriera di separazione delle due ...

Mondiali : l’Egitto parte in Russia : grande entusiasmo alla partenza : Circa 2000 tifosi hanno assistito all’ultimo allenamento a Il Cairo della nazionale egiziana prima della partenza per Grozny in Cecenia, quartier generale di Salah e compagni per i Mondiali di Russia, dove sono giunti nella mattinata di oggi. L’Egitto (inserito nel gruppo A con Russia, Uruguay e Arabia Saudita) farà il suo esordio venerdì prossimo contro l’Uruguay. Ancora lavoro differenziato per Mohamed Salah che sta ...