: Il Messico sorprende la Germania, campioni del mondo battuti 1-0 |cronaca - Corriere : Il Messico sorprende la Germania, campioni del mondo battuti 1-0 |cronaca - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della Gazzetta oggi in edicola! ? Russia 2018, e noi a guardare... ? Una voglia del Diavolo...… - StefanoFeltri : Peraltro, la dichiarazione di Salvini sui rom serve solo a oscurare il via libera dell'Italia a un anno di sanzioni… -

Inizia col piede giusto ilche a Sochi soffre, poi dilaga nella ripresa con: 3-0. Primo tempo complicato per ilche attacca,crea occasioni in serie con Mertens e Lukaku,ma non trova il gol e fatica controben messo in campo La ripresa si apre con il gioiello di Mertens che al volo di destro batte Penedo (47'). Reazione: Murillo ci prova,ma Courtois c'è (54'). Poi Lukaku si scatena con una doppietta: raddoppia di testa su assist di De Bruyne (69') e firma il tris con un tocco sotto (75').(Di lunedì 18 giugno 2018)