Rupert Stadler | ecco chi è il ceo di Audi arrestato e quali colpe avrebbe nel dieselgate

Il CEO di Audi - Rupert Stadler - è stato arrestato in Germania nell'ambito delle indagini sul "dieselgate" : Il CEO dell'azienda automobilistica Audi, Rupert Stadler, è stato arrestato lunedì per frode su iniziativa della procura di Monaco, in Germania. Vokswagen – società che detiene la proprietà di Audi – ha confermato la notizia, ma non ha fornito molti