Rugby | il ranking mondiale aggiornato 18 giugno 2018 | l’Italia sale al 13° posto dopo

Rugby - passi avanti per l’Italia nel ranking mondiale : gli azzurri salgono in tredicesima posizione : L’ItalRugby ha guadagnato una posizione nel ranking mondiale, salendo al tredicesimo posto Rientrata oggi in patria dalla tournée estiva in Giappone, l’Italia di Conor O’Shea ha potuto registrare in giornata un passo avanti nel ranking internazionale di World Rugby, pubblicato come ogni lunedì sul sito di World Rugby, la federazione internazionale. Gli azzurri sono risaliti in tredicesima posizione (72.56 il rating) grazie al successo ...