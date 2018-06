Roma - tragedia sulla Cassia bis - donna si lancia dal cavalcavia : camion la evita e si schianta con altre auto : tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Il camion per evitare il corpo della donna ha perso il controllo creando una ...

Prende l'ascensore - ma manca la cabina e precipita nel vuoto : tragedia a Roma Video : Alle 15.30 di ieri pomeriggio, in un palazzo di Viale Regina Margherita, nel quartiere Nomentano a Roma, si è consumata una tragedia. Una donna è morta in to ad una caduta nel vano ascensore vuoto del suo condominio. Gli altri inquilini, sentendo un forte boato, avevano inizialmente pensato che la cabina dell'ascensore potesse essere precipitata [Video]. Inimmaginabile quindi il dolore del figlio e degli altri accorsi sul posto nello scoprire ...

Prende l'ascensore - ma manca la cabina e precipita nel vuoto : tragedia a Roma : Alle 15.30 di ieri pomeriggio, in un palazzo di Viale Regina Margherita, nel quartiere Nomentano a Roma, si è consumata una tragedia. Una donna è morta in seguito ad una caduta nel vano ascensore vuoto del suo condominio. Gli altri inquilini, sentendo un forte boato, avevano inizialmente pensato che la cabina dell'ascensore potesse essere precipitata. Inimmaginabile quindi il dolore del figlio e degli altri accorsi sul posto nello scoprire che ...

Tragedia a Roma - entra in ascensore e cade nel vuoto : muore 77enne : Tragedia in un palazzo di viale Regina Margherita, a Roma . Una donna è morta dopo essere precipitata nel vano ascensore . La vittima è una 77enne, che, non accorgendosi che mancava la cabina , è ...

Tragedia a Roma : 77enne italiana muore cadendo da ascensore : Roma: donna tradita probabilmente da erronea apertura porte Roma -L’episodio sciock avvenuto quest’oggi in via Regina Margherita ha coinvolto una donna italiana di 77 anni. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta nella tromba dell’ascensore dal quinto piano e non dal sesto, come appreso in un primo momento. L’anziana aveva effettuato la chiamata al quinto piano ma l’ascensore si sarebbe fermato al ...

Roma - entra in ascensore e cade nel vuoto : morta una 77enne/ Ultime notizie - la tragedia in Viale Margherita : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:29:00 GMT)

Tragedia a Roma - entra in ascensore e cade nel vuoto : muore 77enne : Tragedia a Roma, entra in ascensore e cade nel vuoto: muore 77enne Tragedia a Roma, entra in ascensore e cade nel vuoto: muore 77enne Continua a leggere L'articolo Tragedia a Roma, entra in ascensore e cade nel vuoto: muore 77enne proviene da NewsGo.

Tragedia a Roma : donna prende ascensore ma precipita da sesto piano : Roma – Episodio sciock avvenuto nella Capitale. Una donna si accingeva a prendere l’ascensore all’interno di un palazzo ma è caduta nel vuoto, non trovando scampo. La Tragedia è avvenuta in via Regina Margherita 217, attorno alle 15.30 circa. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe precipitata dal sesto piano. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma, con supporto del nucleo SAF, è immediatamente intervenuta ...

Tragedia a Roma - uccide la figlia di 18 anni e poi si toglie la vita : Tragedia a Cecchina al culmine di una lite. L’omicidio -suicidio scoperto dai Vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio nell’appartamento delle donne

Madre uccide la figlia - poi si suicida : la tragedia a Cecchina - alle porte di Roma : Una donna di 43 anni ha ucciso a coltellate la figlia 18enne e si è suicidata lanciandosi dal terrazzo: è accaduto a Cecchina, vicino Roma.L'omicidio-suicidio è stato scoperto dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere l'incendio che era divampato nel loro appartamento. La ragazza sarebbe stata stata uccisa sul pianerottolo di casa al culmine di un litigio con la Madre che poi si è tolta la vita.--Le due donne vivevano insieme da sole in casa ...

Tragedia alle porte di Roma : 2 gemelli si gettano dal viadotto - madre era morta pochi giorni fa : di Marco De Risi Due persone, gemelli di 55 anni, residenti a Gallicano nel Lazio, si sono gettate poco fa dal cavalcavia sulla A24 all'altezza del km 12.700 uscita dopo Tivoli tra i 50/60 anni. Sul ...

Roma - inferno Capitale : dopo il bus in fiamme cade un pino di 20 metri. Tragedia sfiorata all'Eur : Roma sempre più infernale. Se la mattina della Capitale è stata caratterizzata dal bus in fiamme a via del Tritone pochi minuti fa si è sfiorata la Tragedia all'Eur. Per la...