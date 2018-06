' Roma | per Alisson al Real si può chiudere a 60 milioni'

Disabilità - il tribunale di Roma condanna Flixbus per condotta discriminatoria : Il tribunale di Roma ha condannato Flixbus, la società di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto low-cost in tutta Europa, per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con Disabilità a causa della mancata accessibilità degli autobus. Con lo stesso provvedimento il giudice, Cecilia Pratesi, ha ordinato a Flixbus di mettere a disposizione, entro 60 giorni, mezzi accessibili alle persone disabili, nonché di pubblicare a ...

Lecce - ASTRÀGALI TEATRO TORNA IN RomaNIA PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI COSTANZA : Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in moltissimi siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più ...

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - operazione con la Roma divisa in due parti? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Ultima spiaggia per Roma tra le emergenze : 3 miliardi per un patto con il governo amico : Il primo biennio di Virginia Raggi al Campidoglio si chiude in emergenza com’era cominciato: i rifiuti, l’addio di otto assessori, l’Atac sull’orlo del fallimento, le buche, l’inchiesta sullo stadio della Roma. E se nei primi mesi era legittimo rincorrere, alla lunga diventa mancanza di soluzioni e professionalità, assenza di metodo, carenze di pianificazione. Anche se qualcosa si muove ...

Roma - la morte di Noemi - stella del nuoto sincronizzato : si indaga per omicidio stradale : Le condizioni disastrate della via Cristoforo Colombo, dall'asfalto costellato di voragini e dalle carreggiate dissestate da radici e invase dai rami. Oppure un malore o ancora l'urto con un altro ...

Roma - nel Def approvato da Gentiloni 3 - 2 miliardi per far ripartire la città. Il Campidoglio vuole gestirli direttamente : “Roma vuole competenze, non soldi”. Così Virginia Raggi ripete da settimane. Anzi, da mesi, da quando al ministero dello Sviluppo Economico c’era Carlo Calenda, che non ha mai mancato di inviare frecciate velenose alla presunta “inesperienza” della prima cittadina capitolina. Roma vuole “competenze” anche perché i soldi per la Capitale, 3,2 miliardi di euro, a quanto pare ci sono già. Sono “nascosti nel Def”, il Documento di programmazione ...

Roma - un'esplosione di colori e musica per la festa più 'arcobaleno' dell'anno : un'esplosione di musica e colori all'Ex Dogana per l'Holi Dance Festival, il caleidoscopico format che missa la tradizione indiana con l'approccio occidentale agli eventi dance. Dalle tre del ...

Bjork a Roma recupera il concerto alle Terme di Caracalla : nuova data e info biglietti : Bjork a Roma recupera la data annullata alle Terme di Caracalla per maltempo. Just Music Festival e Teatro dell’Opera di Roma annunciano la nuova di Bjork a Roma attesa in estate, per recuperare l'evento della scorsa settimana. La nuova data del concerto di Björk a Roma è quella di lunedì 30 luglio a Roma. La location resta la stessa: le Terme di Caracalla. I biglietti per la data del 13 giugno, già acquistati e inutilizzati sono validi ...

Roma - scoperta nuova discarica abusiva sull'Appia : 'Al di sotto di via Cilicia scorre via Appia antica, e lì comincia il Parco regionale, fra i più importanti al mondo. Forse è il caso di intervenire: non crediamo sia salutare lasciar crescere la ...

Stadio Roma - Bonafede : " Carcere per i corrotti" : Il nome del Guardasigilli , Alfonso Bonafede , viene accostato sempre di più a quello di Luca Lanzalone, presidente di Acea e arrestato per il caso dello Stadio di Roma. Il ministro della Giustizia, ...

Stadio Roma - Bonafede : "?Carcere per i corrotti" : Il nome del Guardasigilli, Alfonso Bonafede, viene accostato sempre di più a quello di Luca Lanzalone, presidente di Acea e arrestato per il caso dello Stadio di Roma. Il ministro della Giustizia, secondo alcuni retroscena, avrebbe sponsorizzato proprio l'uomo che sta inguaiando il Movimento sul fronte dell'inchiesta Romana. Così dopo giorni di silenzio ha deciso di parlare e sul blog delle Stelle con fermezza sottolinea la necessità del carcere ...

PITONE INGOIA DONNA INDONESIANA/ A Roma due esemplari abbandonati : qual è il rischio per l'Italia? : DONNA INDONESIANA INGOIAta da un PITONE, due esemplari rivenuti anche a Roma: ma non è sempre un pericolo per l’uomo. Il famoso rettile ruba la scena in queste ore(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:22:00 GMT)

Figc - la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile : L’A.S. Roma parteciperà dalla stagione 2018/2019 al campionato di Serie A femminile, a seguito della delibera da parte del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, che attribuisce al club giallorosso il titolo sportivo della S.S.D. Res Roma in accoglimento dell’istanza congiunta trasmessa da entrambi i club alla Federcalcio. (AdnKronos) L'articolo Figc, la Roma parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile ...

Archeologia - Isola del Giglio : dalla sabbia spuntano reperti di età Romana : I recenti lavori di trasformazione del Porto dell’Isola del Giglio stanno portando alla luce nuove ed eccezionali testimonianze di età etrusca e età romana. Durante le operazioni di dragaggio delle sabbie, sotto il controllo degli archeologi, nella porzione occidentale del porto è riemersa una bitta di età romana perfettamente conservata. Nella medesima area gli scavi hanno rivelato una serie di colonne granitiche, solo parzialmente rifinite. Le ...