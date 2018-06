Roma | giardiniere ferito con motosega | ricovero in codice rosso

romadailynews

(Di lunedì 18 giugno 2018): ambulanza intervenuta sul posto– Incidente sul posto di lavoro per un addetto al Servizio Giardini del Comune di. L’uomo, di 65 anni, si èmaneggiando una. Intento alla potatura di un albero in via Tuscolana. Il 65enne è stato trasportato al Policlinico Casilino in, riportando ferite a gomito e mano. L’episodio si è verificato intorno alle 11.30, all’altezza del civico 1041. Sul posto era presente, per favorire le operazioni di potatura, il personale del VII Gruppo Tuscolano della Polizia diCapitale. Repentinamente ha attirato l’attenzione di un’ambulanza del 118 in transito in quel momento. L'articoloconinproviene daDailyNews.