Roma | Flaminia ha una nuova carrozzina a motore Una notizia che dà speranza

Roma : giardini di via Flaminia - colletta per curare il verde incolto : Per falciare il verde dei giardini di via Flaminia hanno fatto una colletta. E per arrivare al totale degli 800 euro necessari per pagare la ditta, hanno fatto a metà: 400 euro gli abitanti, poco più ...

Roma - aiutiamo Flaminia a ricomprare la sua carrozzina : Carissimi lettori, Vi scrivo per chiedervi se tutti insieme possiamo aiutare la signora Flaminia affetta da sclerosi multipla, residente nel quartiere Eur a Roma. Sabato scorso ha parcheggiato il suo Scouter nel palazzo come abituata a fare quotidianamente da due anni e domenica quando ha deciso nuovamente di uscire ha trovato l’amara sorpresa, le avevano rubato lo Scouter. Credo che in quel momento le sia crollato il mondo addosso anche perché ...

Flaminia Savelli - Roma - scaduto il bando della pulizia : la Barcaccia invasa da melma e alghe : http://Roma.repubblica.it/cronaca/2018/05/22/news/Roma_scaduto_il_bando_della_pulizia_la_Barcaccia_invasa_da_melma_e_alghe-197083830/

Roma - voragine a via Flaminia / Strada chiusa e chilometri di fila - traffico in tilt : Roma, voragine a via Flaminia: Strada chiusa e chilometri di fila. traffico in tilt e situazione in evoluzione negativa. Continuano le polemiche sulla situazione delle strade nella capitale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:26:00 GMT)

Roma : nuove voragini - cede manto stradale in via Flaminia : Aumentano, anziché diminuire, le buche della Capitale. Un nuovo caso di dissesto del manto stradale per Roma, che questa mattina ha fatto registrare una nuova voragine, questa volta in via Flaminia, ...