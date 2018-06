Roma è la capitale dei rom | lo dice un rapporto dell' Associazione 21 Luglio

Meleo : per Procura atti di Roma capitale non hanno criticità : Roma – Di seguito le parole di Linda Meleo, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “La Procura ha detto esplicitamente che gli atti amministrativi realizzati da Roma Capitale non hanno criticità di alcun genere. Questa è una posizione molto chiara e netta. Gli uffici tecnici adesso stanno valutando se e quali atti eventualmente rivedere. Confermo che tutti gli atti sono passati in conferenza dei servizi, in cui sapete che ci sono ...

Stadio Roma - Martina : Raggi valuti dimissioni - Capitale allo sbando : ' Raggi dovrebbe valutare le dimissioni '. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina ai microfoni di RTl 102.5. 'La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. È una città allo sbando. Pur essendo da un'altra parte - ha spiegato - non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca ...

Roma - lite fra clochard : 30enne morto accoltellato/ Ultime notizie - dramma Capitale : cercato killer senzatetto : Roma, lite tra clochard in piena notte in centro: 30enne rumeno morto accoltellato al cuore. dramma nella Capitale, ricercato il killer anche lui senzatetto con arma del delitto(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:55:00 GMT)

La corruzione è il dazio da pagare : fa di Roma la capitale del mondo : È il dazio che la città paga , rincartando, strusciando, sbeffeggiando, indietreggiando cinica e astuta, per rimanere capitale del mondo. Sembra assurdo ma è così. Sono assillato dal pensiero che ...

La corruzione è il dazio da pagare al potere Così Roma è diventata capitale del mondo : Le battutacce i Romani le fanno ancora. A volte meno sprezzanti perché stanno un po' rincoglioniti, arrabbiati, rassegnati e un tantinello avviliti. O magari per non smentirsi ci pensano tre secondi in più. In altri tempi se al bar avessero fatto il nome del pentastellato Lanzalone (coinvolto nella questione del nuovo stadio con Ferrari e Parnasi e chi altri non si sa), qualcuno avrebbe subito detto: "Ma Anzalone non è più il presidente!", ...

Roma - due pitoni abbandonati/ Fobia per la donna ingoiata in Indonesia? I serpenti “invadono” la capitale : Roma, due pitoni abbandonati. Fobia per la donna ingoiata in Indonesia? I serpenti “invadono” la capitale. E' avvenuto nella serata di ieri, li ha scoperti un uomo che stava correndo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:37:00 GMT)

Casa : Fimaa Roma - in primo trimestre mercato in ripresa - +3% nella capitale - 3 - : A tal proposito, sottolinea, 'chiedo con la convinzione che sia una scelta politica ormai indispensabile da parte del nuovo governo per rimettere in moto l'economia tutta, che si smetta di usare gli ...

Casa : Fimaa Roma - in primo trimestre mercato in ripresa - +3% nella capitale (2) : (AdnKronos) - Tra le zone più gettonate di Roma il centro storico, l’Aventino, passando per Monteverde Vecchio, Trastevere, Prati e Parioli. Ricercati, ma meno del centro (proprio a causa della riduzione dei prezzi degli ultimi anni), gli alloggi a Roma Nord, come nelle zone di Vigna Clara o Fleming

Casa : Fimaa Roma - in primo trimestre mercato in ripresa - +3% nella capitale (3) : (AdnKronos) - E a proposito degli ultimi dati dell’Omi che fotografano per la capitale un calo delle transazioni dell’1.9%? Il Presidente Maurizio Pezzetta non ha dubbi: "Il dato dell’Agenzia delle Entrate sulle compravendite residenziali tiene conto delle sole transazioni effettuate (rogiti), il se

Casa : Fimaa Roma - in primo trimestre mercato in ripresa - +3% nella capitale : Roma, 15 giu. (AdnKronos) - Il mercato delle case a Roma secondo il sentiment degli Agenti immobiliari Fimaa ha registrato nel primo trimestre 2018 un incremento del 3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Un dato positivo che per Fimaa Roma - Federazione Italiana Mediatori Agenti d’

“Perché l’inchiesta sullo stadio della Roma è peggio di Mafia Capitale” : "Mafia capitale aveva fatto emergere la disarticolazione delle funzioni pubbliche di una amministrazione". E ancora: "quello che emerge dall'inchiesta sullo stadio della Roma, invece, è ancora peggiore, perché pare proprio che stavolta sia tutta la città e il suo destino a essere stata consegnata nelle mani del malaffare". Paolo Berdini, ex assessore all’urbanistica della giunta capitolina ...

Stadio Roma : Morassut - con Giunta Veltroni nuovo Prg per capitale : Roma, 14 giu. (AdnKronos) - “A quelli come Fabio Rampelli, che sostengono che la cosiddetta 'urbanistica contrattata' è nata durante le amministrazioni del centrosinistra di Roma, rispondo che prima di parlare occorrerebbe da parte loro fare un bagno di conoscenza e di umiltà. Abbiamo dato a Roma un