Roma | cani randagi attaccano una donna | “Mancano controlli nei parchi”

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Unaè stata aggredita ieri mattina da trementre passeggiava con il suo cane a Villa Pamphili”. Così in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista, presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla. “è diventata – prosegue – la Capitale del degrado e dell’insicurezza. La colpa è della sindaca Raggi che non garantisce inei parchi urbani e non applica la Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997 n. 34. Il fenomeno delsmo si argina con delle politiche di responsabilità e non con tagli indiscriminati. Gli animali vaganti sono in continuo aumento nell’Urbe. Non è ancora emergenza, ma potrebbe diventarlo. Serve un piano straordinario per la sterilizzazione della popolazionea. Questi animali rappresentano una minaccia per la salute pubblica poiché quasi sempre non sono vaccinati“. Conclude la nota ...