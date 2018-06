Roma | aggressione per portar via portafoglio | 3 arresti a Roma

Roma - FIGLIO BOCCIATO : PROF PRESO A PUGNI DAI GENITORI/ Ultime notizie : aggressione dopo insulti al preside : ROMA, PROFessore boccia il FIGLIO assieme al Consiglio e viene picchiato, aggredito e quasi strozzato dal padre. Docente 24enne ricoverato: è la 35esima aggressione a scuola nel 2018(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:26:00 GMT)

Giulia Bongiorno - tentativo di aggressione in centro a Roma - : Autore delle molestie un uomo, ubriaco e seminudo, che ha minacciato anche un'altra donna, prima di provare ad avvicinarsi al neo ministro della Pubblica Amministrazione . L'aggressore è stato ...

Romanina - lezioni di legalità dopo aggressione dei Casamonica : “Servono reti alternative alla malavita” : Bambini a scuola di giornalismo e legalità. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla Romanina”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei Casamonica, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della legalità” che i ...

Cioffredi : ringrazio forze dell’ordine per arresti aggressione Romanina : Cioffredi: ora abbattiamo il muro dell’omertà Roma – Di seguito il tweet del Presidente Osservatorio Sicurezza e Legalità Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. “#Romanina grazie a @QuesturaDiRoma e Dda per tempestivo arresto dei responsabili del raid al bar. Ora rompiamo il muro dell’omertà. Al fianco di chi denuncia”. L'articolo Cioffredi: ringrazio forze dell’ordine per arresti aggressione Romanina proviene da ...

Roma : aggressione in bar - arrestati quattro persone clan Casamonica : I due del video, legati al clan Casamonica, ripresi mentre picchiavano una disabile nel giorno di Pasqua, all'interno di una Bar alla Romanina, quartiere alla periferia di Roma, si sono consegnati ...

Blitz contro i Casamonica dopo l'aggressione nel bar alla periferia di Roma : quattro arresti : quattro persone sono state arrestate dalla polizia dopo l'aggressione avvenuta la domenica di...

Le foto del bar di Roma distrutto dopo l’aggressione del giorno di Pasqua : Sono state diffuse oggi: mostrano danni piuttosto estesi al locale e aiutano a farsi un'idea di cosa sia successo The post Le foto del bar di Roma distrutto dopo l’aggressione del giorno di Pasqua appeared first on Il Post.

Roma. Aggressione al bar della Romanina - 2 arresti : Roma. Aggressione al bar della Romanina, 2 arresti – A Roma due persone sono state arrestate e altre due sono ricercate. Sono i primi provvedimenti dopo l’Aggressione in un bar della Romanina, quartiere a sud est della capitale, avvenuto il primo aprile scorso. I pm di Roma indagano per lesioni, minacce e danneggiamento in merito a quanto avvenuto domenica primo aprile in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere della ...

Due arresti a Roma per la duplice aggressione al bar. Picchiati il titolare e una donna disabile : Sarebbero due, al momento, gli esponenti del clan Casamonica-Di Silvio arrestati dalla polizia per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, per il raid sarebbero al momento ricercate altre due persone. L'operazione della polizia è ancora in corso.Gli arrestati sono accusati di aver aggredito e picchiato un barista e una donna perché volevano ...

Due persone sono state arrestate per l’aggressione in un bar di Roma del giorno di Pasqua : La polizia ha arrestato due persone per l’aggressione in un bar di Roma del giorno di Pasqua, scrive Repubblica: altre due persone sarebbero ancora ricercate. Dell’aggressione – le cui vittime erano state una donna disabile e il gestore del bar, che The post Due persone sono state arrestate per l’aggressione in un bar di Roma del giorno di Pasqua appeared first on Il Post.

Il video dell’aggressione in un bar di Roma nel giorno di Pasqua : Lo ha pubblicato Repubblica, che oggi ha raccontato la storia The post Il video dell’aggressione in un bar di Roma nel giorno di Pasqua appeared first on Il Post.

Roma : Violenta aggressione ad una donna - arrestato 61enne : Roma – Sabato sera viale della Moschea e’ stata teatro di una Violenta aggressione ai danni di una donna rumena di 60 anni, senza fissa dimora. Subito fermato e arrestato dalla Polizia Locale l’aggressore, compagno della vittima. Il personale del Gruppo Parioli veniva avvicinato da una signora, a bordo del proprio autoveicolo, visibilmente scossa. La stessa riferiva che, poco distante da li’, era in corso un pestaggio nei ...

Aggressione Liverpool - tifosi della Roma rinviati a giudizio : I due tifosi della Roma accusati dell’Aggressione all’irlandese Sean Cox, tifoso del Liverpool, sono stati rinviati a giudizio questo pomeriggio. Ai supporters giallorossi è stata negata libertà su cauzione, resteranno dunque in carcere fino all’inizio del processo, il prossimo 24 maggio. Per Sciusco, riporta l’Ansa, l’accusa è di “disordini violenti”, per Lombardi anche di “lesioni gravissime”. L'articolo Aggressione Liverpool, tifosi della ...