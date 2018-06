Rom | Salvini studi | una schedatura su base etnica è vietata in Italia

Salvini : "Faremo un'anagrafe per i Rom"<br>Insorgono le associazioni nomadi e il PD : 17.00 - Le parole di Matteo Salvini, come era ovvio e come lo stesso ministro dell'Interno sapeva benissimo prima di pronunciarle, stanno suscitando polemiche da ogni parte, a cominciare dalle associazioni che si occupano della tutela dei diritti di comunità come rom e sinti, come l'Associazione 21 luglio. Il suo presidente, Carlo Stasolla, ha ricordato a Salvini che la sua proposta è vietata dalla legge:Il ministro dell'Interno sembra non ...

Salvini : faremo censimento dei Rom ma quelli italiani dobbiamo tenerceli. La replica : «È illegale». Il Pd insorge : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Una misura contro cui si scaglia il Pd definendola «agghiacciante» mentre l'associazione 21...

