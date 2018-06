ROM | SALVINI CHOC | “SERVE CENSIMENTO” Poi smentisce | “È monitoraggio” In Italia 120mila

ROM - sinistra assedia Salvini. Saviano : "Ministro di crudeltà" : Come nel caso dei migranti, anche sui caso rom il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha tutti contro. Nessuno escluso. Contro il suo annuncio di fare un "censimento dei nomadi" si è scagliato Enrico Mentana durante il tg delle 20, ma affondi sono arrivati soprattutto dai soliti Saviano e Laura Boldrini e dal resto della sinistra italiana."Oggi - ha scritto Saviano su Facebook - qualcuno, con grandi responsabilità di governo, ha parlato senza ...

ROM - Mentana contro Salvini in diretta mostra schedatura ebrei : In diretta durante il Tg delle 20 Enrico Mentana critica l'annuncio di Salvini di voler dare il via ad un censimento dei campi rom. E lo fa mostrando ai telespettatori di la7 un documento sulla famiglia Segre."È vero, Salvini ha detto 'io non voglio schedare, è solo un censimento' - ha detto il direttore - ma si chiamano sempre censimenti all'inizio. Io non sono tra quelli che vogliono accusare sempre Salvini di qualcosa. Voglio solo ricordare a ...

Salvini annuncia il censimento ROM - Di Maio : «Incostituzionale». Comunità ebraica : «Come le leggi razziali» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...

L'Unione delle comunità ebraiche italiane contro Salvini : "Il censimento dei ROM rievoca le leggi razziali" : "L'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Salvini di un possibile censimento della popolazione rom in Italia preoccupa e risveglia ricordi di leggi e misure razziste di appena 80 anni fa e tristemente sempre più dimenticate". Lo afferma in una nota Noemi Di Segni, presidente delL'Unione delle comunità ebraiche italiane."Non c'è ricerca del consenso, non c'è ansia di ordine pubblico che giustifichi la proposta ...