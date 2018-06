Rom | Meloni | “Censimento? Va bene | ma è un primo passo Servono piazzole di sosta dove

Giorgia Meloni - censimento Rom : 'Bene - ma si devono allestire le piazzole di sosta temporanee' : Bene, ma si può fare anche meglio. Questo, in sintesi, il pensiero di Giorgia Meloni in riferimento alla proposta di un censimento dei rom, lanciata da Matteo Salvini , per poi espellere i non ...

Meloni : ok al censimento dei Rom - ma servono misure più decise : Napoli, 18 giu. , askanews, La segretaria di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si dice d'accordo con il censimento dei rom preannunciato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ma torna a ribadire ...

Roma : Meloni - su via Almirante daremo battaglia : Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Virginia Raggi, sei semplicemente ridicola. daremo battaglia su via Almirante. Il Consiglio comunale si è espresso favorevolmente: imporgli una linea diversa sarebbe semplicemente staliniano". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Alleanza tra Salvini - Di Maio e Meloni : Roma intitola via ad Alimarante : La maggioranza di Governo si trasferisce anche sul piano locale. “Roma avrà via Giorgio Almirante: grazie ad una mozione di

Roma intitolerà una strada a Giorgio Almirante. Meloni : «Una vittoria storica». Rabbia Pd : «Il M5S ha gettato la maschera» : ... grazie ad una mozione di #FdI approvata oggi in Campidoglio, la Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana. Un ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. Il nodo è ingresso Fdi nell’esecutivo : E’ iniziato alla Camera l’incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La riunione Arriva al termine dell’incontro tra Salvini e Giorgia Meloni. I Fratelli d’Italia ha annunciato con Ignazio La Russa che sono pronti a sostenere il Governo M5s-Lega. Resta da capire se esponenti del partito di destra entreranno nella formazione dell’esecutivo. Tra le ipotesi c’è ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi se segue il contratto” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio sta valutando la proposta lanciata nel tardo pomeriggio di ieri da Luigi Di Maio. I due leader dovrebbero ...

Governo : ultima chance per Salvini-Di Maio<br>Vertice con Conte e Meloni a Roma : 13.30 - Dalle notizie che trapelano da Montecitorio, sembra che il MoVimento 5 Stelle si sia opposto all'ipotesi di un ministero a un esponente di Fratelli d'Italia.13.13 - Di Maio è arrivato alla Camera senza rilasciare dichiarazioni. Anche Salvini sarebbe arrivato da qualche minuto.12.08 - Da ambienti Lega e M5s si apprende che dovrebbe tenersi a breve un vertice tra Di Maio, Salvini, il suo vice Giorgetti e il professore Giuseppe Conte ...

Roma - Meloni : al lavoro per più hotel 5 stelle e fiera incoming : Roma, 25 mag. , askanews, - "Siamo da due anni al lavoro per promuovere Roma. I numeri dell'anno scorso dicono che abbiamo iniziato ad invertire la rotta, con +3% di arrivi, +4% di stranieri, +5% di ...