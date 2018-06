ilfattoquotidiano

: Rom, Luciano Casamonica a Salvini: “Noi siamo italiani da 7 generazioni. Sono nato a Roma e mi sento romano”… - Cascavel47 : Rom, Luciano Casamonica a Salvini: “Noi siamo italiani da 7 generazioni. Sono nato a Roma e mi sento romano”… - fattoquotidiano : Rom, Luciano Casamonica a Salvini: “Noi siamo italiani da 7 generazioni. Sono nato a Roma e mi sento romano” -

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Noida 7”. Alla proposta di censimento dei Rom lanciata da Matteo, rispondono anche i, clan sinti della Capitale. Per, nipote di Vittorio, per il quale nel 2015 la famiglia organizzò un funerale con Rolls Royce, carrozze e le musiche del Padrino, il ministro dell’Interno “può dire quello che vuole” ma “con due parole non può cambiare la vita delle persone”. “Ioe mi sentono – sottolinea – Lavoro e ho fatto cinema. I miei figlinati qui e il mio papà era abruzzese“. Nelle ore precedenti, all’agenzia Dire, aveva parlato Angela: “non mi fa paura, mi sembra una brava persona”. La donna dice di non avere “niente a che spartire con lui” che “parla, fa il suo lavoro” ma ...