Roberto Spada condannato a 6 anni per il pestaggio del giornalista Rai : c'è l'aggravante del metodo mafioso : Roberto Spada e il suo guardaspalle Ruben Alvez Del Puerto sono stati condannati a 6 anni di carcere, più un anno di libertà vigilata per il pestaggio del giornalista Di Nemo, Daniele...

Ostia - aggredì giornalista : 6 di carcere per Roberto Spada «Aggravante mafiosa» Il video : Il pm aveva sollecitato 8 anni e 9 mesi. Riconosciuta l’aggravante mafiosa. Stessa richiesta era stata sollecitata dal pm Giovanni Musaro’, per Ruben Nelson Del Puerto, guardaspalle di Spada

Aggredì reporter - chiesti 8 anni e 9 mesi per Roberto Spada : Ostia, colpì con una testata il giornalista Rai che lo voleva intervistare. Stessa richiesta per il suo "guardaspalla"

Ostia - aggredì reporter : chiesti 8 anni e 9 mesi per Roberto Spada - : L'uomo è accusato insieme a Del Puerto di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso: il 7 novembre scorso aveva colpito con una testata e un bastone un giornalista e un cameraman Rai

Giornalista di Nemo aggredito - chiesti 8 anni e 9 mesi per Roberto Spada : Roma, 18 giu. , askanews, Condannare ad 8 anni e nove mesi di reclusione Roberto Spada e Ruben Nelson Alvez del Puerto per l'aggressione al Giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi e all'operatore ...

Roberto Spada usò metodi mafiosi : il pm chiede 8 anni e 9 mesi per l'aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi a Ostia : Roberto Spada e il suo guardaspalle Ruben Alvez Del Puerto vanno condannati per aver agito come boss nel pestaggio al giornalista Di Nemo , Daniele Piervincenzi , e al suo operatore. La procura ha ...

Roberto Spada - testata al giornalista : "Chiedo scusa - ho visto tutto nero" : Roberto Spada torna a parlare di quanto accaduto lo scorso 7 novembre 2017 nell’ambito del processo che lo vede imputato per l’aggressione, assieme a Ruben Alvez del Puerto, al giornalista Rai Daniele Piervincenzi e del suo operatore Edoardo Anselmi. Intervenuto in collegamento diretto dal carcere di Tolmezzo, nel quale si trova detenuto da circa sei mesi, Spada ha ricostruito quando accaduto presso la palestra di sua gestione nella zona di ...

Ostia - Roberto Spada : "Mi vergogno per la testata - chiedo scusa" : "Non avrei dovuto reagire in quel modo alle domande del giornalista", ha detto parlando dell'aggressione a Piervincenzi

Roberto Spada : "Chiedo scusa ai giornalisti per la testata" : "Mi vergogno", ha detto l'uomo sentito in videoconferenza al processo per l'aggressione ai reporter della Rai

Roberto Spada si scusa : 'Mi vergogno per quello che ho fatto' : ... "In quei giorni ero nervoso perché avevo la fila di giornalisti che mi volevano intervistare, volevano che parlassi di politica e di Casapound ma io non faccio politica. Se tu ti chiami Bianchi o ...

Roberto Spada - Ostia “mi scuso per testata - quello non sono io”/ Ai giornalisti : “non ho nemici - solo amici” : Ostia, Roberto Spada in aula: “La testata? Chiedo scusa ai giornalisti, me ne vergogno”. Mea culpa da parte del mafioso romano, ascoltato nel processo che lo vede imputato(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:25:00 GMT)