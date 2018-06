Roberto Spada | che diede una testata a un giornalista Rai a novembre a Ostia | è stato

Sei anni di carcere a Roberto Spada per la testata al giornalista Rai. 'Aggravante mafiosa' : Roberto Spada e il suo guardaspalle Ruben Alvez Del Puerto sono stati condannati a 6 anni di carcere , più un anno di libertà vigilata per il pestaggio del giornalista Di Nemo , Daniele Piervincenzi , ...

Aggredì cronista di Nemo : 6 anni per Roberto Spada : Sei anni di reclusione per Roberto Spada e Ruben Nelson Alvarez del Puerto. È questa la sentenza di primo grado nel processo che vede i due imputati accusati di aggressione ai danni del giornalista di Nemo, Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi a Ostia. Per entrambi gli imputati inoltre è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. L'aggressione era avvenuta lo scorso 7 novembre nel corso di un intervista per il programma ...