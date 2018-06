Roberto Maroni condannato a un anno Avrebbe fatto pressioni per fare ottenere un

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il Tribunale di Milano haa une a 450 euro di multa, ex presidente della regione Lombardia ed ex ministro dell'Interno, tra gli imputati per la vicenda con al centro presunteindebite per farun viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a due sue ex collaboratrici ai tempi del suo incarico al Viminale, Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio.è stato riconosciuto colpevole solo di uno dei due reati che gli venivano contestati, la turbata libertà del contraente per l'affidamento di un incarico in Expo alla ex collaboratrice Mara Carluccio. Assolto invece dal reato di induzione indebita per avere esercitatoillecite finalizzate a far partecipare a una missione a Tokyo un'altra sua ex collaboratrice, Mariagrazia Paturzo, a cui sarebbe stata legata da una "relazione affettiva".